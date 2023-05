Si Ťin-pching: Čína a Rusko by sa mali podporovať v kľúčových záujmoch

Peking 24. mája (TASR) – Čínsky prezident Si Ťin-pching v stredu na stretnutí s ruským premiérom Michailom Mišustinom povedal, že obe krajiny by mali naďalej vzájomne podporovať svoje "kľúčové záujmy". TASR informuje podľa správy agentúry DPA.



Obaja politici sa stretli na rozhovoroch v Pekingu, uviedla čínska štátna tlačová agentúra Sinchua. O akých kľúčových záujmoch sa čínsky prezident zmieňoval však bližšie nevysvetlila.



Podľa čínskeho prezidenta by mali oba štáty tiež posilniť spoluprácu na medzinárodných fórach, ako je napríklad Organizácia spojených národov. Počas dvojdňovej návštevy ruského premiéra vyzval aj na väčšiu ekonomickú spoluprácu medzi Moskvou a Pekingom.



Mišustin v utorok v Šanghaji povedal, že Rusko dúfa, že bude predávať Číne viac poľnohospodárskych produktov.



V stredu sa Mišustin stretol aj s čínskym premiérom Li Čchiangom, uviedla ruská tlačová agentúra TASS. Pri tejto príležitosti uviedol, že objem bilaterálneho obchodu Ruska a Číny prekračuje očakávania. Ich úzku spoluprácu charakterizuje to, že 70 percent obchodu prebieha v národných menách, nie v dolároch.



Obchod s Čínou je pre Rusko dôležitý najmä kvôli sankciám, ktoré Západ na Moskvu uvalil po invázii na Ukrajinu.



Čína presadzuje vo vojne Ruska a Ukrajiny mierové rozhovory. Peking však celkovo podporuje ruského prezidenta Vladimira Putina, čím si vysluhuje medzinárodnú kritiku.