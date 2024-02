Si Ťin-pching: Čína a Rusko by sa mali postaviť zásahom vonkajších síl

Peking 8. februára (TASR) - Čína a Rusko by sa mali postaviť proti zasahovaniu "vonkajších síl", povedal vo štvrtok čínsky prezident Si Ťin-pching svojmu ruskému náprotivku Vladimirovi Putinovi počas telefonátu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Čínsky líder Putinovi povedal, že "by mali úzko strategicky spolupracovať, brániť suverenitu, bezpečnosť a rozvoj záujmov" svojich krajín. Zároveň by sa mali Čína a Rusko podľa Si Ťin-pchinga "rezolútne" postaviť proti zasahovaniu vonkajších síl do ich vnútorných záležitostí, uviedla čínska štátna televízia CCTV.



Kremeľ vo vyhlásení po telefonáte uviedol, že Putin Si Ťin-pchingovi povedal, že vzťahy Číny a Ruska sú na bezprecedentne najvyššej úrovni.



Lídri spolu vo štvrtok telefonovali pri príležitosti lunárneho nového roka, ktorého oslavy sa v Číne začnú v sobotu.



Čína a Rusko sú vernými spojencami a svoje vzťahy posilnili aj v čase, keď Moskvu mnoho krajín kritizuje pre jej inváziu na Ukrajinu. Peking tiež čelí medzinárodnej kritike spojencov Ukrajiny za jeho postoj k vojne. Čína však trvá na tom, že voči invázii má neutrálny postoj.



Peking najmä Spojené štáty kritizujú aj pre iné záležitosti vrátane čoraz agresívnejšieho postoja voči Taiwanu s demokratickou vládou, ktorý Čína považuje za súčasť svojho územia.



"V rámci diskusie o situácii v ázijsko-pacifickom regióne ruský prezident potvrdil svoju základnú pozíciu v otázke Taiwanu, ktorá podporuje politiku jednej Číny", uviedol Kremeľ vo štvrtkovom vyhlásení.



Si Ťin-pching podľa čínskych médií povedal, že Čína a Rusko spoločne "prečkali mnohé búrky" a že čínsko-ruské vzťahy čakajú nové príležitosti na rozvoj.