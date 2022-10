Si Ťin-pching: Čína a USA musia nájsť spôsob, ako spolu vychádzať

Peking 27. októbra (TASR) - Čína a Spojené štáty musia "nájsť spôsob, ako spolu vychádzať", aby zaistili svetový mier a rozvoj. Vo štvrtok to vyhlásil čínsky prezident Si Ťin-pching, ktorý si v nedeľu zaistil tretie päťročné funkčné obdobie vo funkcii generálneho tajomníka Komunistickej strany Číny. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Vzťahy medzi Čínou a Spojenými štátmi sa v uplynulých rokoch zhoršili, a to najmä v dôsledku nárokov Pekingu na Taiwan, zásahov proti aktivistom v Hongkongu a porušovania ľudských práv v provincii Sin-ťiang.



Washington tiež obvinil Peking, že Rusku v súvislosti s jeho inváziou na Ukrajinu poskytuje diplomatické krytie.



"V dnešnom svete nie je mier ani pokoj," napísal Si Ťin-pching v liste adresovanom americkej neziskovej organizácii Národný výbor pre vzťahy medzi USA a Čínou (NCUSCR).



Podľa čínskeho prezidenta "vzájomná komunikácia a spolupráca Číny a USA ako hlavných mocností prispeje k zaisteniu globálnej bezpečnosti, stability, svetového mieru a rozvoja". Dodal, že Peking je "ochotný pokojne spolunažívať so Spojenými štátmi a nájsť spoločnú reč i v novej ére".



Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena v októbri uviedla, že Čína predstavuje pre USA "jedinú konkurenciu, keďže obe krajiny majú za cieľ pretransformovať medzinárodný poriadok a s tým súvisiacu ekonomickú, diplomatickú, vojenskú a technologickú silu".