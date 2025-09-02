< sekcia Zahraničie
Si Ťin-pching: Čína je proti použitiu sily na riešenie nezhôd
Čína podľa prezidenta rešpektuje právo Iránu na „mierové využitie jadrovej energie“.
Autor TASR
Peking 2. septembra (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v utorok povedal iránskemu náprotivku Masúdovi Pezeškijánovi, že Čína podporuje právo Iránu na civilnú jadrovú energiu a je proti použitiu sily na riešenie nezhôd. Informovala o tom čínska štátna televízia CCTV, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Použitie sily nie je správnou cestou na riešenie nezhôd. Komunikácia a dialóg sú správnou cestou na dosiahnutie trvajúceho mieru,“ povedal čínsky líder Pezeškijánovi počas stretnutia v Pekingu.
Čína podľa prezidenta rešpektuje právo Iránu na „mierové využitie jadrovej energie“ a požaduje riešenie iránskej jadrovej otázky, ktoré „zohľadňuje legitímne obavy všetkých strán“.
AFP pripomína, že Čína je blízkym partnerom Iránu a jeho najväčším obchodným partnerom. Peking tiež kritizoval krok štátov zoskupenia E3, teda Francúzska, Británie a Nemecka, ktoré v auguste aktivovali tzv. mechanizmus snapback, ktorý im umožňuje opätovne zaviesť rozsiahle sankcie Organizácie Spojených národov na Teherán. K tomuto kroky došlo po týždňoch varovaní pred údajným porušením jadrovej dohody z roku 2015 medzi Iránom a svetovými mocnosťami o obmedzení iránskeho jadrového programu.
Irán pozastavil spoluprácu s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) po júnovej vojne s Izraelom, ktorý útočil na iránske jadrové zariadenia. Tieto zariadenia následne zasiahli aj Spojené štáty.
Lídri zo Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS) v pondelok na summite varovali pred snahami o „preinterpretovanie“ rezolúcie OSN, ktorá podporuje jadrovú dohodu z roku 2015.
Štáty SOŠ podľa záverečnej deklarácie summitu uviedli, že „akékoľvek pokusy nesprávne vykladať alebo svojvoľne preinterpretovať túto rezolúciu narušia autoritu Bezpečnostnej rady“ OSN.
