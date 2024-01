Si Ťin-pching: Čína má záujem na stabilných vzťahoch s USA

Peking 1. januára (TASR) — Čínsky prezident Si Ťin-pching je ochotný spolupracovať so Spojenými štátmi na rozvoji stabilných bilaterálnych vzťahov. Podľa čínskej štátnej televízie CCTV to uviedol v pondelok v posolstve zaslanom šéfovi Bieleho domu Joeovi Bidenovi pri príležitosti 45. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami. Informovala o tom agentúra AFP.



Podľa Si Ťin-pchinga by obe strany by mali "podniknúť konkrétne kroky na podporu stabilného a udržateľného rozvoja vzťahov medzi Čínou a USA".



Si Ťin-pching dodal, že "udržiavanie vzájomného rešpektu, mierového spolunažívania a obojstranne výhodnej spolupráce je pre Čínu a Spojené štáty ten správny spôsob interakcie".



Si Ťin-pching a americký prezident Joe Biden sa stretli vlani v novembri v San Franciscu a dohodli sa, že zlepšia komunikáciu v snahe zabrániť tomu, aby súperenie ich krajín prerástlo do vojenského konfliktu.