Si Ťin-pching: Čína má záujem o posilňovanie vzťahov s Brazíliou

Brazília 18. novembra (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v nedeľu povedal, že sa bude snažiť aj "naďalej posilňovať" vzťahy s Brazíliou. Urobil tak po príchode do brazílskeho mesta Rio de Janeiro, kde sa zúčastňuje na summite skupiny G20 a kde plánuje rokovať aj so svojím brazílskym náprotivkom Luizom Ináciom Lulom da Silvom. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Podľa čínskej agentúry Sin-chua sa prezident teší na rozhovory "o ďalšom posilňovaní čínsko-brazílskych vzťahov, podpore spolupráce v oblasti rozvojových stratégií či v medzinárodných a regionálnych otázkach týkajúcich sa spoločných záujmov". Čínsky líder tiež uviedol, že "návšteva posilní aj strategickú vzájomnú dôveru oboch krajín a rozšíri výmenu a spoluprácu v rôznych oblastiach".



Si je pripravený spolupracovať a diskutovať so všetkými stranami a "spoločne presadzovať rovnoprávny a usporiadaný multipolárny svet a všeobecne prospešnú a inkluzívnu hospodársku globalizáciu", píše Sin-chua. Čína je hlavným obchodným partnerom Brazílie, pričom vývozu do juhoamerickej krajiny dominujú najmä polovodiče, telefóny a farmaceutické výrobky.



Lula sa už od svojho minuloročného návratu k moci snaží nájsť spôsob, ako prehĺbiť spoluprácu s Čínou a zároveň zlepšiť vzťahy s USA, pripomína AFP.