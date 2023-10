Si Ťin-pching: Čína má záujem o zlepšenie spolupráce s Egyptom

Peking 19. októbra (TASR) - Čína chce zlepšiť spoluprácu s Egyptom v snahe zlepšiť stabilitu na Blízkom východe. Povedal to vo štvrtok čínsky prezident Si Ťin-pching v rozhovore s egyptským premiérom Mustafom Madbúlím. TASR správu prevzala s agentúry AFP.



"Čína a Egypt sú dobrí priatelia, ktorí zdieľajú rovnaké ciele a navzájom si dôverujú, a dobrí partneri, ktorí ruka v ruke pracujú na rozvoji a spoločnej prosperite," citovala Siho čínska štátna televízia CCTV.



Čínsky prezident na stretnutí v Pekingu skonštatoval, že "svet v súčasnosti zažíva rýchle zmeny, aké sme nezaznamenali už storočie".



Peking je podľa jeho slov ochotný spolupracovať s Káhirou na "spoločnej ochrane medzinárodnej spravodlivosti, ako aj spoločných záujmov rozvojových krajín".



Čína a Egypt v uplynulom období posilnili svoje vzájomné vzťahy. Káhira navyše v auguste dostala pozvánku na vstup do zoskupenia BRICS. Podľa Siho to má vniesť nový impulz do spoluprácetohto ziskupenia.



Blok rozvojových ekonomík BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína a Juhoafrická republika) na augustovom summite pozval do svojich radov šesť nových krajín: Argentínu, Egypt, Etiópiu, Irán, Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty (SAE)