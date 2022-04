Si Ťin-pching: Čína musí ostať pri nulovej tolerancii covidu

Peking 14. apríla (TASR) - Čína sa musí naďalej držať svojej stratégie nulovej tolerancie covidu. V stredu to uviedol čínsky prezident Si Ťin-pching počas návštevy juhočínskeho ostrova Chaj-nan. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Musíme vytrvať v tom, že ľudia a život sú pre nás nadovšetko... Musíme sa pridŕžať vedy a dynamickej (stratégie) nulovej tolerancie covidu," povedal čínsky prezident. Súčasná pandemická situácia vo svete je podľa jeho slov stále veľmi vážna a Peking nemôže poľaviť. Si Ťin-pching uistil obyvateľov, že vytrvalosť nakoniec povedie k úspechu.



V dôsledku stratégie nulovej tolerancie covidu je najľudnatejšie čínske mesto Šanghaj už dva týždne v lockdowne. Opatrenia proti šíreniu koronavírusu majú negatívny dopad na druhú najväčšiu svetovú ekonomiku. Na rozdiel od Číny väčšina krajín sveta postupne ruší protipandemické opatrenia, a to aj napriek pokračujúcemu šíreniu sa koronavírusu, komentuje AFP.



Čína vplyvom šírenia sa variantu omikron zažíva svoju najhoršiu vlnu infekcie. V jej epicentre – Šanghaji – zaznamenali miestne úrady v stredu 27.719 nových prípadov, pričom 25.146 pozitívne testovaných ľudí nemá žiadne príznaky. Podľa prísnych čínskych pravidiel však musia aj ľudia s bezpríznakovým priebehom ochorenia ísť do centralizovaných karanténnych zariadení, v ktorých sa mnohí sťažujú na zlé podmienky.