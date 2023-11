Si Ťin-pching: Čína nebude začínať vojnu s nijakou krajinou

San Francisco 16. novembra (TASR) - Čína nebude začínať ozbrojený konflikt so žiadnou krajinou. Uviedol to čínsky prezident Si Ťin-pching po stredajšom stretnutí s americkým prezidentom Joeom Bidenom. Dobré vzťahy medzi Pekingom a Washingtonom sú podľa čínskeho prezidenta veľmi dôležité pre obe strany. Informuje o tom TASR podľa štvrtkovej správy agentúry AFP.



"Čína nehľadá sféry vplyvu a nebude viesť studenú ani horúcu vojnu so žiadnou krajinou," povedal Si v americkom San Franciscu. Dodal, že Peking profituje zo svetového poriadku, v ktorom dominujú Spojené štáty.



Biden a Si sa v stredu v americkom štáte Kalifornia stretli takmer presne po roku. Obaja lídri sa dohodli na zlepšení vzťahov medzi USA a Čínou, ktoré v uplynulom období ochladli, a tiež na posilnení priamej komunikácie.



Čínsky prezident uviedol, že Peking chce pokračovať v zlepšovaní svojich vzťahov s Washingtonom, a uistil amerických predstaviteľov, že jeho krajina sa s nikým nesnaží konfrontovať. "Verím, že keď sa dvere čínsko-americkým vzťahom otvoria, už sa viac nezatvoria," vyhlásil.



"Veľké oživenie čínskeho národa nemožno dosiahnuť bez mierového a stabilného medzinárodného prostredia... Pri modernizácii sa nikdy nevrátime k vychodenej ceste vojny, kolonizácie, drancovania alebo nátlaku," dodal.



Biden označil rokovanie so Si Ťin-pchingom ako jedno z najkonštruktívnejších a najproduktívnejších, ktoré obaja spolu dosiaľ viedli. Povedal, že hoci sa v mnohých otázkach nezhodli, ich rozhovory sú vždy "priamočiare".



Obaja prezidenti sa počas štvorhodinového rokovania dohodli na obmedzení nezákonnej výroby fentanylu, obnovení komunikácie medzi armádami oboch krajín, ako aj na spolupráci v rámci problematiky využívania umelej inteligencie, potvrdil šéf Bieleho domu.