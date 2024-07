Si Ťin-pching: Čína podporuje vstup Kazachstanu do BRICS

Astana 3. júl (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching podporuje vstup Kazachstanu do medzinárodného neformálneho združenia BRICS. Vyhlásil to v stredu na 24. summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO) v Astane. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters.



Počas spoločnej tlačovej konferencie s kazašským prezidentom Kasymom-Žomartom Tokajevom spresnil, že Kazachstan by mohol "zohrať úlohu stredne veľkej mocnosti a prispieť k chodu záležitostí na svetovej scéne." Zároveň verejne podporil vstup Astany do bloku BRICS.



Na bilaterálnom stretnutí sa taktiež hlavy oboch štátov zhodli na zámere zvýšiť čo najskôr objem vzájomného obchodu o dvojnásobok.



Organizácia BRICS bola založená v roku 2009. Pred prijatím nových členov v roku 2024 bola zložená z Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Juhoafrickej republiky. V januári sa rozšírila o Egypt, Etiópiu, Irán a Spojené arabské emiráty. Čína a Rusko sa snažia prostredníctvom zoskupenia BRICS konkurovať západným ekonomickým a politickým zoskupeniam.