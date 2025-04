Si Ťin-pching: Čína v boji proti klimatickým zmenám nespomalí

Peking 23. apríla (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v stredu prisľúbil, že úsilie Pekingu v boji proti klimatickým zmenám sa nespomalí. Jeho vyjadrenie prišlo v čase, keď Spojené štáty pod vedením prezidenta Donalda Trumpa odstupujú od globálnych klimatických záväzkov, píše TASR podľa správ agentúr Sin-chua a AFP.



„Bez ohľadu na to, ako sa zmení medzinárodná situácia, čínske úsilie v boji proti klimatickým zmenám sa nespomalí,“ zdôraznil Si Ťin-pching počas virtuálneho klimatického summitu, ktorý zvolala Brazília. Zdôraznil, že Peking chce v tejto oblasti naďalej podporovať medzinárodnú spoluprácu.



Si zároveň oznámil, že Čína zverejní svoje záväzky na zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2035 ešte pred klimatickou konferenciou COP30 v novembri. Tieto záväzky budú podľa neho pokrývať všetky skleníkové plyny, nielen oxid uhličitý.



Čína je najväčším producentom skleníkových plynov a súčasne veľmocou v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, do roku 2060 chce dosiahnuť čisté nulové emisie. Napriek nárastu obnoviteľných zdrojov v krajine naďalej dominuje spotreba uhlia.



Z oficiálnych údajov zverejnených na začiatku roka vyplýva, že Peking nesplnil klimatické ciele na rok 2024 a emisie v krajine mierne vzrástli, píše AFP. Údaje podľa analytikov znamenajú, že Čína nesplnila kľúčový záväzok vyplývajúci z Parížskej klimatickej dohody.