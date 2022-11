Si Ťin-pching: Čínska armáda sa má zamerať na boj a prípravu na vojnu

Peking 10. novembra (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching nariadil armáde, aby všetko svoje úsilie zamerala na boj a prípravu na vojnu. Uviedol tiež, že Čína sa v súvislosti s Taiwanom nachádza v "nestabilnej a neistej" situácii. Vo štvrtok to napísal denník The Guardian, informuje TASR.



Si Ťin-pching, ktorý si nedávno zaistil tretie funkčné obdobie vo funkcii šéfa Komunistickej strany, to povedal počas návštevy veliteľského centra v Pekingu. Vyhlásil tiež, že armáda musí "komplexne posilniť výcvik v rámci prípravy na vojnu" a vojakov vyzval, aby "zlepšili svoju schopnosť vyhrávať".



The Guardian pripomína, že čínsky prezident nariadil armáde pripravovať sa na vojnu už niekoľkokrát. Najprv v roku 2013, teda krátko po tom, čo sa v Číne chopil moci, a následne v roku 2017. Podľa politických analytikov však tentoraz zintenzívnil svoju rétoriku.



"(Si Ťin-pching) posiela odkaz Spojeným štátom a Taiwanu," domnieva sa analytik Willy Lam z amerického think tanku Jamestown Foundation.



Čínsky prezident na 20. zjazde vládnucej Komunistickej strany v Pekingu, ktorý sa konal v októbri, pripísal zvyšovanie napätia v regióne "zásahom zo zahraničia". Dodal tiež, že Čína nikdy neprisľúbi, že sa zriekne použitia vojenskej sily.



Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia, a to aj napriek tomu, že tento ostrov má vlastnú nezávislú vládu. Čínska vláda nedávno upozornila, že na Taiwane nebude tolerovať "separatistické aktivity" a v nevyhnutnom prípade nevylučuje ani možnosť vojenského zásahu.