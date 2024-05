Si Ťin-pching: Dohoda o voľnom obchode so Srbskom začne platiť 1. júla

Belehrad 8. mája (TASR) - Dohoda o voľnom obchode medzi Čínou a Srbskom, ktorú podpísali minulý rok, vstúpi do platnosti 1. júla, oznámil v stredu čínsky prezident Si Ťin-pching počas návštevy Belehradu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Čína je pripravená dovážať viac kvalitnejších poľnohospodárskych potravín zo Srbska, ktoré zase víta zvýšenie počtu priamych letov medzi Belehradom a čínskymi mestami vrátane Šanghaja a Kantonu, uviedol prezident Si na spoločnej tlačovej konferencii so srbským náprotivkom Aleksandarom Vučičom v súvislosti s dohodou o voľnom obchode.



Podľa Vučiča dohoda Srbsku "zaistí budúcnosť". Na jej základe dôjde k zrušeniu ciel na takmer 95 percent vývozu do Číny počas nasledujúcich piatich až desiatich rokov.



Po vzájomnom stretnutí v Belehrade oznámili zámer "prehĺbiť a pozdvihnúť komplexné strategické partnerstvo medzi Čínou a Srbskom" a "vybudovať novú éru spoločenstva so spoločnou budúcnosťou".



Delegácie Belehradu a Pekingu spolu podpísali 28 medzivládnych dohôd a memoránd, doplnila agentúra DPA, podľa ktorej zahŕňajú spoluprácu v oblasti infraštruktúry, obchodu, vedy, technológií, IT či kultúry.



Obaja lídri vyzdvihli "neochvejné partnerstvo" medzi svojimi krajinami. Spolu s Maďarskom je Srbsko najpevnejším európskym podporovateľom čínskej iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta (One Belt, One Road), ktorá zahŕňa železničné, cestné a energetické projekty, píše Reuters.



Srbsko, ktoré sa snaží o vstup do Európskej únie, udržiava s Čínou už desaťročia mimoriadne vrúcne vzťahy. Prehĺbili sa za vlády súčasného prezidenta Vučiča.



Trojdňová návšteva, ktorá sa začala už v utorok, sa časovo prelína s 25. výročím neúmyselného bombardovania čínskeho veľvyslanectva v Belehrade zo strany Severoatlantickej aliancie (NATO).



Si je zároveň na svojej prvej zahraničnej ceste po Európe za posledných päť rokov. V priebehu uplynulých dní navštívil Francúzsko, po Srbsku ešte zavíta do Maďarska. V srbskej metropole ho na slávnostnom privítaní podľa agentúry AP čakali tisíce ľudí, ktorí skandovali "Čína-Srbsko" a mávali vlajkami.