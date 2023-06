Si Ťin-pching dúfa, že Blinkenova návšteva prospeje vzťahom Číny a USA

Peking 19. júna (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching počas pondelňajšieho stretnutia s ministrom zahraničných vecí Spojených štátov Antonym Blinkenom vyjadril nádej, že Blinkenova návšteva "pozitívne ovplyvní" snahy o zlepšovanie vzťahov medzi Pekingom a Washingtonom. V podobnom zmysle sa vyjadril aj šéf americkej diplomacie, informuje agentúra AFP.



"Interakcie dvoch štátov by vždy mali byť založené na vzájomnom rešpekte a úprimnosti. Dúfam, že Blinkenova návšteva bude mať pozitívny dopad na stabilizáciu vzťahov Číny a USA," povedal čínsky prezident.



Dodal, že USA a Čína počas pondelkových rokovaní dosiahli pokrok vo viacerých otázkach.



"Čínsky postoj je jednoznačný a obe strany súhlasili, že sa budú riadiť dohodami, ktoré sme s americkým prezidentom Joeom Bidenom dosiahli na Bali," dodal Si Ťin-pching. Podarilo sa podľa neho urobiť "pokrok a dohodnúť sa vo veci niektorých konkrétnych tém", hoci bližšie detaily neuviedol.



Blinken po stretnutí uviedol, že súhlasí s Čínou v otázke potreby stabilizácie vzájomných vzťahov, pričom však pripomenul aj rozdielne názory Pekingu a Washingtonu na rôzne otázky.



"Počas každého stretnutia zdôrazňujem, že priame zapojenie a stála komunikácia na vysokej úrovni sú najlepším spôsobom, ako zodpovedne vyriešiť rozdielnosti a zaistiť, že vzájomné súperenie neprerastie do konfliktu," povedal Blinken. Dodal, že rovnaký názor zdieľajú i predstavitelia Číny.



O stretnutí Blinkena so Si Ťin-pchingom sa špekulovalo už skôr, v jeho neprospech však hovoril fakt, že takéto rokovanie ministra s prezidentom je z protokolárneho pohľadu neobvyklé.



Antony Blinken pricestoval do Číny ako vôbec prvý šéf diplomacie USA od roku 2018. Jeho návšteva v Pekingu sa uskutočnila v čase zvýšeného napätia medzi oboma súperiacimi mocnosťami.



V pondelok sa Blinken stretol aj s vysokopostaveným čínskym diplomatom Wang Im, ktorý v rozhovore uviedol, že Čína a Spojené štáty si musia vo vzájomných vzťahoch vybrať medzi "spoluprácou a konfliktom". Zároveň zdôraznil, že Čína "nemá v otázke Taiwanu žiaden priestor na kompromisy či ústupky".



Wang I zároveň vyhlásil, že Blinkenova návšteva sa uskutočňuje v čase, keď sa "USA a Čína nachádzajú na dôležitej križovatke" svojich vzájomných vzťahov.