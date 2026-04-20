Si Ťin-pching: Hormuzský prieliv by mal zostať sprístupnený

.
Na snímke Si Ťin-pching. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Peking 20. apríla (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching povedal v pondelok saudskoarabskému korunnému princovi Muhammadovi bin Salmánovi, že Hormuzský prieliv by mal zostať otvorený pre lodnú dopravu, informovali čínske štátne médiá. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

„V Hormuzskom prielive by mala byť zachovaná normálna doprava, je to v spoločnom záujme regiónu a medzinárodného spoločenstva,“ uviedol čínsky prezident v telefonáte podľa štátnej televízie CCTV.

Je to prvýkrát, čo čínsky líder vyzval na opätovné otvorenie tejto strategicky dôležitej vodnej trasy, ktorá bola opakovane blokovaná od začiatku americko-izraelských útokov na Irán 28. februára, uvádza denník South China Morning Post.

Si Ťin-pching zároveň zdôraznil, že „Čína sa zasadzuje za okamžité a úplné prímerie, podporuje všetky snahy vedúce k obnoveniu mieru a trvá na riešení sporov politickými a diplomatickými prostriedkami“.

Peking je významným obchodným partnerom krajín Perzského zálivu a hlavným odberateľom iránskej ropy, z ktorej väčšina prechádza práve cez Hormuzský prieliv.
.

Neprehliadnite

VIDEO: OSIRELÍ MACKOVIA UŽ DOSTALI MENÁ: Majú slovanskú symboliku

Vráskavec Timmy je na slobode, sprevádzali ho záchranné lode

TÝŽDENNÍK: Dekréty patria minulosti

Grácová obhájila titul na majstrovstvách SR novinárov v stolnom tenise