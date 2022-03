Si Ťin-pching: Konflikt medzi krajinami nie je v záujme žiadnej strany

Peking 18. marca (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v piatok v telefonáte so šéfom Bieleho domu Joeom Bidenom povedal, že konflikty medzi krajinami nie sú v záujme žiadnej zo strán. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Vzťahy medzi krajinami sa nemôžu dostať na úroveň vojenského nepriateľstva," povedal Si Ťin-pching, ktorého vyjadrenia sprostredkovala čínska štátna televízia CCTV.



Čína a USA musia podľa jeho slov na seba "prevziať zodpovednosť za medzinárodné záväzky". "Mier a bezpečnosť sú najcennejšie poklady medzinárodného spoločenstva," dodal čínsky prezident.



Išlo o prvý telefonát týchto dvoch prezidentov od novembra minulého roka, pripomína AFP. Biden bol podľa tejto agentúry presvedčený, že sa mu čínskeho prezidenta podarí presvedčiť, aby sa prinajmenšom vzdal prípadnej myšlienky pomôcť Rusku.



Námestníčka amerického ministra zahraničných vecí Wendy Shermanová v piatok pred telefonátom pre televíznu stanicu CNN povedala, že Čína by mala "pochopiť", že jej budúcnosť je so Spojenými štátmi, Európou a ďalšími rozvinutými a rozvojovými krajinami sveta. "Jej budúcnosť nie je po boku Vladimira Putina," povedala.



Peking dosiaľ odmieta odsúdiť kroky Moskvy a Washington sa obáva, že Čína môže Rusku dodať finančnú a vojenskú podporu, konštatuje AFP.