Si Ťin-pching: Konflikt na Ukrajine sa nesmie vymknúť spod kontroly

Peking 9. mája (TASR) - Čína vyzvala na vynaloženie maximálneho úsilia o to, aby sa konflikt na Ukrajine nepremenil na "nezvládnuteľnú situáciu". V pondelok to uviedol čínsky prezident Si Ťin-pching v telefonáte s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na čínsky štátny rozhlas.



"Je potrebné vynaložiť maximálne úsilie o to, aby sa zabránilo zintenzívneniu a rozšíreniu ukrajinského konfliktu, ktoré by mohlo viesť k nezvládnuteľnej situácii," povedal čínsky prezident.



Si taktiež pozval Nemecko, aby sa zúčastnilo na jeho novej "Globálnej bezpečnostnej iniciatíve", ktorú čínsky líder predstavil v apríli. Táto iniciatíva podporuje zásadu tzv. nedeliteľnej bezpečnosti, podľa ktorej nemožno vlastnú bezpečnosť riešiť na úkor bezpečnosti nikoho iného. Rusko sa na takúto koncepciu odvoláva pri ospravedlňovaní svojej vojenskej invázie na Ukrajine, napísal Reuters.



Peking opakovane odmietol odsúdiť ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu, hoci vyzval na ukončenie bojov.