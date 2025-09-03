Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Si Ťin-pching: Ľudstvo opäť stojí pred voľbou medzi mierom a vojnou

Čínsky prezident Si Ťin-pching 3. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Po skončení krátkeho príhovoru Si opustil tribúnu a vydal sa pozdraviť zhromaždených vojakov.

Peking 3. septembra (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v stredu otvoril slávnostnú vojenskú prehliadku pri príležitosti osláv 80. výročia skončenia druhej svetovej vojny. Vo svojom príhovore deklaroval, že svet „stojí pred voľbou medzi mierom a vojnou“. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

„Ľudstvo opäť stojí pred voľbou medzi mierom a vojnou, dialógom a konfrontáciou, vzájomne výhodnými výsledkami a hrami s nulovým súčtom,“ vyhlásil Si. Čínsky ľud podľa neho pevne stojí na správnej strane histórie. „Zotavenie čínskeho národa je nezastaviteľné a ľudstvo zvíťazí v boji za mier a rozvoj,“ povedal.

Vojna proti japonskej agresii bola podľa čínskeho prezidenta prvým víťazstvom Číny v modernej histórii. Zdôraznil, že opakovaniu tragédie ako druhá svetová vojna sa dá zabrániť iba spoluprácou rôznych štátov.

