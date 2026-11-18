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Si na stretnutí s Putinom vyzval na užšie vzťahy Číny a Ruska
Si Ťin-pching a Putin sa vo štvrtok v Šen-čene na okraj summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) stretnú na trojstranných rokovaniach s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Autor TASR
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Šen-čen 18. novembra (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching na stretnutí so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom vyzval na užšie politické a vojenské vzťahy medzi Čínou a Ruskom. S odvolaním sa na čínsku tlačovú agentúru Sinchua o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
Si uviedol, že „tieto dve strany by mali naplno využívať mechanizmy výmeny medzi vládami, zákonodarnými zbormi, ozbrojenými silami a politickými stranami oboch krajín, aby zabezpečili účinné uplatňovanie dohôd dosiahnutých medzi hlavami oboch štátov“.
Čínsky prezident podľa stanice BBC opísal vzťahy medzi Pekingom a Moskvou „stabilné ako hora, ktorou neotrasú ani búrky“. Vzťahy medzi týmito dvoma krajinami podľa jeho slov poskytli väčšiu stabilitu a istotu do sveta plného nepokojov a zvratov.
Podľa prepisu úvodných prejavov Si Ťin-pchinga a Putina, ktorý zverejnil Kremeľ, lídri ocenili svoje bilaterálne vzťahy a zdôraznili, že tento rok ide o ich tretie osobné stretnutie, informuje BBC.
Putin počas viac ako dvojhodinového stretnutia vyzdvihol nárast obchodu medzi Čínou a Ruskom a ich „podstatný dialóg v oblasti vedeckého výskumu a inovácií“.
„Predovšetkým nás potešilo, že sme mohli poukázať na skutočnosť, že bilaterálna spolupráca v oblasti vedy a vzdelávania je naďalej prioritou rusko-čínskych vzťahov založených na komplexnom partnerstve a strategickej interakcii,“ povedal ruský prezident na stretnutí so študentmi a pedagógmi na Univerzite MSU-Bit v Šen-čene.
Si Ťin-pching a Putin sa vo štvrtok v Šen-čene na okraj summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) stretnú na trojstranných rokovaniach s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Témou diskusie bude možné zníženie globálneho jadrového arzenálu.
Si uviedol, že „tieto dve strany by mali naplno využívať mechanizmy výmeny medzi vládami, zákonodarnými zbormi, ozbrojenými silami a politickými stranami oboch krajín, aby zabezpečili účinné uplatňovanie dohôd dosiahnutých medzi hlavami oboch štátov“.
Čínsky prezident podľa stanice BBC opísal vzťahy medzi Pekingom a Moskvou „stabilné ako hora, ktorou neotrasú ani búrky“. Vzťahy medzi týmito dvoma krajinami podľa jeho slov poskytli väčšiu stabilitu a istotu do sveta plného nepokojov a zvratov.
Podľa prepisu úvodných prejavov Si Ťin-pchinga a Putina, ktorý zverejnil Kremeľ, lídri ocenili svoje bilaterálne vzťahy a zdôraznili, že tento rok ide o ich tretie osobné stretnutie, informuje BBC.
Putin počas viac ako dvojhodinového stretnutia vyzdvihol nárast obchodu medzi Čínou a Ruskom a ich „podstatný dialóg v oblasti vedeckého výskumu a inovácií“.
„Predovšetkým nás potešilo, že sme mohli poukázať na skutočnosť, že bilaterálna spolupráca v oblasti vedy a vzdelávania je naďalej prioritou rusko-čínskych vzťahov založených na komplexnom partnerstve a strategickej interakcii,“ povedal ruský prezident na stretnutí so študentmi a pedagógmi na Univerzite MSU-Bit v Šen-čene.
Si Ťin-pching a Putin sa vo štvrtok v Šen-čene na okraj summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) stretnú na trojstranných rokovaniach s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Témou diskusie bude možné zníženie globálneho jadrového arzenálu.