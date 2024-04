Paríž 29. apríla (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching navštívi začiatkom mája Francúzsko, oznámila v pondelok kancelária francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Oficiálna štátna návšteva čínskeho prezidenta vo Francúzsku sa uskutoční 6. a 7. mája a pôjde o jeho prvú návštevu v Európe od pandémie koronavírusu.



"Táto návšteva sa uskutoční pri príležitosti 60. výročia nadviazania diplomatických vzťahov a nasleduje po návšteve prezidenta (Macrona) v Pekingu a Kantone v apríli 2023," uviedla Macronova kancelária vo vyhlásení



Očakáva sa, že Si počas návštevy zavíta do Paríža a departementu Hautes-Pyrénées na juhozápade Francúzska. Návšteve bude dominovať predovšetkým téma vojny na Ukrajine a konfliktu na Blízkom východe. "Výmena názorov sa sústredí na medzinárodné krízy, predovšetkým na vojnu na Ukrajine a situáciu na Blízkom východe, obchodné záležitosti a vedeckú, kultúrnu a športovú spoluprácu," uviedol Elyzejský palác.



Podľa vyhlásenia bude Si Ťin-pching s Macronom rokovať o "spoločných krokoch na zvládnutie celosvetových výziev", a to predovšetkým klimatických zmien, ochrany biodiverzity a finančnej situácie najzraniteľnejších krajín sveta.



Čínsky prezident sa neskôr zastaví aj v Maďarsku, kde bude na návšteve 8. - 10. mája, oznámila minulý týždeň Budapešť.



Peking tvrdí, že v súvislosti s vojnou na Ukrajine je neutrálnou stranou, pričom čelí kritike za to, že odmieta odsúdiť inváziu Ruska na Ukrajinu. Čína a Rusko v posledných rokoch posilnili vzájomnú spoluprácu a ich partnerstvo od začiatku invázie len silnie. Spojené štáty pritom Čínu obvinili z toho, že Rusku napomáha v jeho najväčšej militarizácii od rozpadu Sovietskeho zväzu, pripomína AFP.