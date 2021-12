Si Ťin-pching ocenil snahu Putina o zachovanie čínsko-ruských vzťahov

Moskva/Peking 15. decembra (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching poďakoval v stredu počas videokonferencie ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi za to, že odolal pokusom o "vrazenie klinu" medzi Čínu a Rusko, informovala agentúra TASS.



"Počas rozličných udalostí ste vysoko ohodnotili rusko-čínske vzťahy, keď ste ich nazvali príkladom spolupráce krajín 21. storočia. Podporili ste snahy Číny o ochranu našich kľúčových národných záujmov a rozhodne ste vystúpili proti pokusom a vrazenie klinu medzi naše krajiny. To si veľmi cením," uviedol Si Ťin-pching počas rozhovoru s Putinom.



Čínsky líder nazval počas konferencie Putina "starým priateľom", pričom upozornil, že ide už o ich v poradí 37. stretnutie.



Videokonferencia Putina so Si Ťin-pchingom trvala viac ako hodinu. Ruský prezident počas nej uviedol, že medzi Ruskom a Čínou sa sformoval "nový model spolupráce, ktorý je založený na nevmiešavaní sa do vnútorných záležitostí a rešpektovaní záujmov druhej strany".



Najvyšší predstaviteľ Ruska tiež uviedol, že Moskva a Peking sa navzájom podporujú v otázkach medzinárodnej športovej spolupráce, pričom odmietol akúkoľvek politizáciu športu a olympijských hier.



Putin zároveň vyjadril nádej, že sa so Si Ťin-pchingom stretne osobne vo februári v Pekingu počas otváracieho ceremoniálu zimných olympijských hier, a poďakoval čínskemu prezidentovi za pozvanie na toto podujatie.



Pekinské olympijské hry sa majú konať 4. – 20. februára 2022. Čína je však ostro kritizovaná za porušovanie ľudských práv v súvislosti s utláčaním obyvateľov v Hongkongu a zaobchádzaním s ujgurskou a tibetskou menšinou na čínskom území.



Kritika vyústila do toho, že USA, Kanada, Austrália, Nový Zéland a Británia oznámili diplomatický bojkot olympiády.