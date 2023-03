Si Ťin-pching pozval španielskeho premiéra na návštevu koncom marca

Madrid 23. marca (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching pozval španielskeho premiéra Pedra Sáncheza do Pekingu na štátnu návštevu. Chce tak oživiť podporu čínskeho mierového plánu pre Ukrajinu. Vo štvrtok o tom informuje TASR podľa agentúry AP.



Predstaviteľ španielskej vlády Félix Bolaňos v stredu večer potvrdil, že Sánchez navštívi Čínu 30. až 31. marca. Ako hlavný dôvod návštevy uviedol "prípadnú Siho úlohu sprostredkovateľa vo vojne na Ukrajine".



Španielsko prevezme v júli rotujúce predsedníctvo v Európskej únii a Sánchez chce na svetovej scéne svoju krajinu ukázať ako spoľahlivého člena NATO a spojenca Ukrajiny.



Sánchez sa 30. marca zúčastní na ázijskom fóre zameranom na obchod (BFA) na čínskom ostrove Chaj-nan, potom odcestuje do Pekingu na stretnutie s prezidentom Si Ťin-pchingom 31. marca, uviedol úrad španielskeho premiéra.



Čínsky prezident sa tento týždeň stretol v Moskve s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, aby presadil mierový plán Pekingu pre Ukrajinu. Západné krajiny ho už zavrhli ako nepriechodný. Putin vyhlásil, že tento plán by mohol byť základnom pre ukončenie bojov, keby bol Západ ochotný, ale dodal, že západní spojenci Ukrajiny o to neprejavujú záujem.