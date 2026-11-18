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Si Ťin-pching pred stretnutím s Trumpom žiada voľnejšiu výmenu tovarov
O svojej krajine hovoril ako o mieste vhodnom na podnikanie a dodal, že budú ďalej otvárať svoj obrovský trh a dovážať viac kvalitného tovaru a služieb zo zahraničia.
Autor TASR
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Šen-čen 18. novembra (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v stredu varoval pred rastúcimi bariérami v oblasti obchodu a vyzval na voľnejšiu výmenu tovarov. Stalo sa tak krátko pred príchodom amerického prezidenta Donalda Trumpa na summit do čínskeho mesta Šen-čen, v rámci ktorého je naplánované stretnutie oboch lídrov aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Otvorenosť prináša pokrok, zatiaľ čo izolácia nevyhnutne vedie k zaostávaniu,“ povedal Si predstaviteľom podnikateľskej sféry na summite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC).
Čínsky prezident vyzval na posilnenie medzinárodného obchodného systému, odstránenie prekážok v obchode a investíciách a užšiu spoluprácu v oblasti umelej inteligencie a digitálnej ekonomiky.
O svojej krajine hovoril ako o mieste vhodnom na podnikanie a dodal, že budú ďalej otvárať svoj obrovský trh a dovážať viac kvalitného tovaru a služieb zo zahraničia.
DPA konštatuje, že Peking využíva tohtoročný summit na to, aby sa predstavil ako kľúčový partner v globálnej ekonomike. Mesto Šen-čen je pritom symbolom hospodárskeho vzostupu Číny. Od vyhlásenia za špeciálnu ekonomickú zónu sa mesto premenilo na metropolu špičkových technológií. V súčasnosti tam sídlia spoločnosti ako Huawei, Tencent či výrobca elektromobilov BYD.
Hlavným bodom dvojdňového summitu má byť stretnutie Si Ťin-pchinga, Trumpa a Putina. Čínsky prezident má už v stredu diskutovať s Putinom, zatiaľ čo vo švrtok bude rokovať s Trumpom a potom bude nasledovať trojstranné stretnutie.
Šéf Bieleho domu má do Šen-čenu pricestovať v stredu. S čínskym a ruským lídrom bude diskutovať o možnom znížení globálneho jadrového arzenálu.
APEC združuje 21 ekonomík vrátane USA, Číny a Ruska. Cieľom organizácie je podporovať voľný obchod a hospodársku spoluprácu v ázijsko-tichomorskom regióne. Summit APEC sa koná každý rok.
„Otvorenosť prináša pokrok, zatiaľ čo izolácia nevyhnutne vedie k zaostávaniu,“ povedal Si predstaviteľom podnikateľskej sféry na summite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC).
Čínsky prezident vyzval na posilnenie medzinárodného obchodného systému, odstránenie prekážok v obchode a investíciách a užšiu spoluprácu v oblasti umelej inteligencie a digitálnej ekonomiky.
O svojej krajine hovoril ako o mieste vhodnom na podnikanie a dodal, že budú ďalej otvárať svoj obrovský trh a dovážať viac kvalitného tovaru a služieb zo zahraničia.
DPA konštatuje, že Peking využíva tohtoročný summit na to, aby sa predstavil ako kľúčový partner v globálnej ekonomike. Mesto Šen-čen je pritom symbolom hospodárskeho vzostupu Číny. Od vyhlásenia za špeciálnu ekonomickú zónu sa mesto premenilo na metropolu špičkových technológií. V súčasnosti tam sídlia spoločnosti ako Huawei, Tencent či výrobca elektromobilov BYD.
Hlavným bodom dvojdňového summitu má byť stretnutie Si Ťin-pchinga, Trumpa a Putina. Čínsky prezident má už v stredu diskutovať s Putinom, zatiaľ čo vo švrtok bude rokovať s Trumpom a potom bude nasledovať trojstranné stretnutie.
Šéf Bieleho domu má do Šen-čenu pricestovať v stredu. S čínskym a ruským lídrom bude diskutovať o možnom znížení globálneho jadrového arzenálu.
APEC združuje 21 ekonomík vrátane USA, Číny a Ruska. Cieľom organizácie je podporovať voľný obchod a hospodársku spoluprácu v ázijsko-tichomorskom regióne. Summit APEC sa koná každý rok.