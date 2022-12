Si Ťin-pching pricestoval do Saudskej Arábie; témou má byť energetika

Rijád 7. decembra (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching pricestoval v stredu do Saudskej Arábie. Trojdňová návšteva by sa mala zameriavať na väzby v oblasti energie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Si Ťin-pching má rokovať so saudskoarabským kráľom Salmánom, korunným princom Muhammadom bin Salmánom a zúčastní sa aj na summite šesťčlennej Rady pre spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu (GCC), či na ďalšom summite krajín z tejto oblasti.



Ide o tretiu zahraničnú cestu čínskeho prezidenta od začiatku pandémie koronavírusu. Na návšteve Saudskej Arábie je po prvý raz od roku 2016. Čína je najväčším odberateľom ropy od Saudskej Arábie a obe krajiny pravdepodobne chcú v období hospodárskeho chaosu a geopolitickej prestavby prehĺbiť svoje vzťahy, píše AFP. Saudskoarabský minister energetiky princ Abdulaziz bin Salmán v stredu povedal, že jeho krajina "zostane dôveryhodným a spoľahlivým partnerom Číny" na svetovom trhu s ropou.



Hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby uviedol, že Saudská Arábia je aj naďalej kľúčovým spojencom USA. Upozornil však na "vplyv, ktorý si chce Čína získať po celom svete".



Oficiálna tlačová agentúra SPA uviedla, že do Saudskej Arábie v rokoch 2005-2020 smerovalo viac než 20 percent čínskych investícií v arabských krajinách, čo je najviac v tomto regióne. Trhy s ropou sú v bilaterálnych rozhovoroch medzi oboma krajinami kľúčové najmä v spojitosti s nestabilitou na trhoch od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, píše AFP.