Si Ťin-pching pricestoval do Srbska v deň výročia útoku na ambasádu

Belehrad 7. mája (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v utorok pricestoval na návštevu Srbska na pozvanie prezidenta Aleksandara Vučiča. TASR informuje podľa agentúr AFP a Reuters.



Na utorok pripadá 25. výročie bombardovania čínskeho veľvyslanectva v Belehrade silami NATO, pri ktorom prišli o život traja čínski novinári a dvadsať čínskych občanov utrpelo zranenia. NATO Srbsko bombardovalo pre postup srbskej armády voči civilnému albánskemu obyvateľstvu v Kosove. Zbombardovanie čínskej ambasády v Belehrade bol omyl a vtedajší americký prezident Bill Clinton sa za to Číne ospravedlnil.



"Čínania oceňujú mier, nikdy však nedovolia, aby sa tragédia z dejín zopakovala," uviedol Si v utorkovom článku v srbskom denníku Politika. Priateľstvo medzi Čínou a Srbskom je podľa jeho slov nasiaknuté spoločne preliatou krvou oboch národov.



Na uliciach Belehradu boli čínske zástavy a heslá, na bezpečnosť dohliadali tisíce policajtov. Čínsky líder do Srbska pricestoval z Francúzska, kde sa tamojší prezident Emmanuel Macron a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová usilovali dosiahnuť väčšiu rovnováhu v obchodných vzťahoch. Cieľom tiež bolo, aby Si využil svoj vplyv na Rusko pre ukončenie vojny na Ukrajine. V Srbsku by mal rokovať o investíciách a obchodných dohodách.



Počas jeho prvej návštevy v Belehrade v roku 2016 podpísali Čína a Srbsko strategické partnerstvo. Minulý rok srbský prezident Vučič v Pekingu podpísal 18 dohôd vrátane dohody o voľnom obchode.



Čína v Srbsku prevádzkuje bane, továrne a investovala miliardy na výstavbu ciest, mostov a nových zariadení, pripomína Reuters. Si Ťin-pching neskôr navštívi aj Maďarsko.