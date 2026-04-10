Si Ťin-pching prijal taiwanskú opozičnú líderku
Autor TASR
Peking 10. apríla (TASR) - Ľudia na oboch stranách Taiwanského prielivu sú Číňania a budúcnosť vzájomných vzťahov medzi pevninskou Čínou a Taiwanom má v rukách čínsky ľud, pričom ich zjednotenie je nevyhnutným trendom. Po stretnutí s taiwanskou opozičnou líderkou Čeng Li-wen v Pekingu to vyhlásil čínsky prezident Si Ťin-pching. TASR o tom píše s odvolaním na agentúry AFP a Reuters.
„Všeobecný trend zbližovania sa, približovania sa a zjednocovania krajanov na oboch stranách prielivu sa nemení. Je to nevyhnutná súčasť dejín. Sme o tom presvedčení,“ vyhlásil Si. „Toto je spoločný hlas nášho ľudu. Vedenie našich dvoch strán sa dnes stretáva s cieľom chrániť mier a stabilitu našej spoločnej vlasti, podporovať mierový rozvoj vzťahov v prielive a umožniť budúcim generáciám podieľať sa na svetlej a krásnej budúcnosti,“ zdôraznil.
Čeng, líderka najväčšej taiwanskej opozičnej strany Kuomintang (KMT), pricestovala do pevninskej Číny s cieľom znížiť napätie a zasadiť „semienka mieru“. Jej cesta vyvolala na Taiwane zmiešané reakcie. Kritici vrátane niektorých členov jej strany, ktorá tradične podporuje bližšie vzťahy s Pekingom, ju obvinili z toho, že je príliš pročínska.
Na rokovaní s čínskym prezidentom zdôraznila, že je dôležité vyhnúť sa konfliktu. „Obe strany by mali prekonať politickú konfrontáciu a hľadať systémové riešenie, ktoré by zabránilo vojne a pomohlo jej predísť, aby sa Taiwanská úžina mohla stať vzorom pre mierové riešenie konfliktov vo svete,“ vyhlásila.
Čína prerušila kontakty na vysokej úrovni s Taiwanom v roku 2016 po tom, čo sa prezidentkou stala Cchaj Jing-wen z Demokratickej pokrokovej strany (DPP) a odmietla nároky Pekingu na ostrov.
Vzájomné vzťahy sa odvtedy zhoršili, pričom Čína zvyšuje vojenský tlak takmer každodenným nasadzovaním stíhačiek a vojnových lodí v blízkosti Taiwanu a pravidelnými rozsiahlymi vojenskými cvičeniami.
