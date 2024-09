Si Ťin-pching privítal afrických lídrov, summit začal banketom

Peking 4. septembra (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v stredu na bankete v Pekingu prijal viac ako dve desiatky afrických lídrov, ktorí mu na úvod čínsko-afrického summitu (FOCAC) prisľúbili spoluprácu v oblasti infraštruktúry, energetiky a vzdelávania. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Si Ťin-pching so svojou manželkou privítali hostí na honosnej večeri v pekinskej Veľkej sále ľudu. Summit, na ktorom potvrdil účasť aj generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres, bude trvať do piatka 6. septembra.



Čína je najväčším obchodným partnerom Afriky a snaží sa využiť tamojšie obrovské prírodné zdroje vrátane medi, zlata a lítia. Africkým krajinám poskytla miliardové pôžičky na budovanie potrebnej infraštruktúry. To však vyvolalo kontroverzie, pretože vlády tým svoje krajiny zaťažili obrovskými dlhmi s neistou schopnosťou splácania.



Do Pekingu pricestovalo alebo potvrdilo účasť na summite 25 afrických lídrov vrátane tých, ktorých krajiny sú vystavené rastúcemu riziku dlhovej krízy.



Čínsky líder podľa tamojších médií rokoval v Pekingu s viac ako desiatimi africkými partnermi už pred začiatkom summitu. V utorok sa stretol s nigérijským prezidentom Bolom Tinubuom - jedným z najväčších dlžníkov Číny z Afriky. Vyzval na veľkú spoluprácu v oblasti rozvoja infraštruktúry, energetiky a nerastných zdrojov.



V rovnaký deň sa stretol aj so zimbabwianskym prezidentom Emmersonom Mnangagwom. Prisľúbil mu spoluprácu v oblasti investícií, obchodu alebo infraštruktúry



Analytici tvrdia, že štedrosť Pekingu voči Afrike sa postupne mení vzhľadom na hospodárske problémy v krajine a že geopolitické obavy z rastúcich sporov so Spojenými štátmi môžu čoraz viac určovať jej politiku.