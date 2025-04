Si Ťin-pching privítal Sáncheza, rokovať budú o obchodných vzťahoch

Peking 11. apríla (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching sa v piatok v Pekingu stretol so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom, oznámila tamojšia štátna tlačová agentúra Sin-chua. TASR sa odvoláva na správu agentúry AFP.



Sánchezova návšteva prichádza v čase, keď Európska únia prehodnocuje svoje globálne obchodné vzťahy. Dôvodom sú najmä vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa o uvalení vysokých dovozných ciel, čo spôsobuje otrasy na svetových trhoch.



Socialistický premiér je pritom už na svojej tretej návšteve Číny za posledné dva roky, pripomína AFP. Španielsko každoročne nakúpi od Číny, ktorá je jeho štvrtým najväčším obchodným partnerom, tovar v hodnote približne 45 miliárd eur, ale predá len za približne 7,4 miliardy eur.



Sánchez sa pri svojej poslednej ceste do Číny v septembri 2024 rozišiel so zvyškom EÚ, keď naliehal na blok, aby prehodnotil plány na zavedenie vysokých ciel na čínske elektromobily, a vyzýval na „spravodlivý obchodný poriadok“. EÚ argumentovala, že clá sú potrebné na ochranu európskych výrobcov pred nekalou konkurenciou zo strany štátom podporovaných čínskych firiem.



Jeho návšteva Číny nasleduje po ceste do Vietnamu, kde v stredu v Hanoji podpísal so svojim náprotivkom spoločné vyhlásenie, ktorého cieľom je povýšiť vzťahy na úroveň komplexného strategického partnerstva.



Sánchez sa má v Číne stretnúť aj s poprednými predstaviteľmi viacerých spoločností, z ktorých mnohé vyrábajú elektrické batérie alebo technológie obnoviteľných zdrojov energie, píše AP.



S premiérom mal odcestovať do Číny aj minister poľnohospodárstva Luis Planas, podľa ktorého slov sa Madrid bude snažiť o užšie obchodné vzťahy s Čínou v záujme svojich občanov a Únie.



Čínsky prezident navštívi budúci týždeň Vietnam, Malajziu a Kambodžu, oznámilo v piatok tiež ministerstvo zahraničných vecí. Podľa agentúry Reuters bude cieľom návštev upevnenie vzťahov s niektorými z najbližších susedov v čase obchodného napätia s USA.