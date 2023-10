Si Ťin-pching rokoval s Putinom, vyzdvihol prehlbovanie dôvery

Peking 18. októbra (TASR) – Čínsky prezident Si Ťin-pching v stredu ruskému partnerovi Vladimirovi Putinovi povedal, že politická vzájomná dôvera medzi oboma krajinami sa "neustále prehlbuje". S odvolaním sa na čínske štátne médiá o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.



Si tiež vyzval na spoločné úsilie Číny a Ruska o "zabezpečenie medzinárodnej spravodlivosti", uviedla štátna tlačová agentúra Sinchua. Ocenil zároveň podľa jeho slov úzku a efektívnu strategickú koordináciu medzi Pekingom a Moskvou.



"Objem bilaterálneho obchodu dosiahol historicky najvyššiu úroveň a postupuje k cieľu 200 miliárd dolárov, ktorý si obe strany stanovili," povedal Si.



Poukázal okrem toho na to, že s Putinom sa za posledných desať rokov stretol 42-krát a rozvinul s ním "dobrý pracovný vzťah a hlboké priateľstvo".



Peking tento týždeň hostí zástupcov 130 krajín na fóre svojej obchodnej a infraštruktúrnej iniciatívy Jeden pás, jedna cesta (OBOR), známej aj ako Iniciatíva pás a cesta (BRI) či Nová hodvábna cesta.



Na čele zoznamu hostí je Putin, ktorý je na prvej návšteve niektorej zo svetových veľmocí, odkedy sa jeho režim inváziou na Ukrajinu dostal do medzinárodnej izolácie, napísala AFP.



Čína je najväčším obchodným partnerom Ruska. Obchodná výmena medzi oboma krajinami dosiahla vlani podľa čínskych úradov rekordných 190 miliárd dolárov.



Peking si vyslúžil kritiku západných krajín za postoj k vojne na Ukrajine. Čína tvrdí, že je v tejto záležitosti neutrálna, no odmieta kritizovať ruskú inváziu.