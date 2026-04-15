Streda 15. apríl 2026
Si Ťin-pching sa v Pekingu stretol s vietnamským prezidentom To Lamom

Čínsky prezident Si Ťin-pching. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Peking 15. apríla (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching sa v stredu v Pekingu stretol so svojím vietnamským náprotivkom To Lamom, informovali čínske štátne médiá. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

„Ráno 15. apríla sa Si Ťin-pching stretol vo Veľkej sále ľudu v Pekingu s To Lamom, generálnym tajomníkom Ústredného výboru Komunistickej strany Vietnamu a prezidentom krajiny, ktorý je na štátnej návšteve v Číne,“ uviedla čínska štátna televízia CCTV.

Ide o Lamovu prvú zahraničnú cestu odkedy si ho vietnamský parlament minulý týždeň zvolil za prezidenta.

Čínsky prezident minulý týždeň zablahoželal To Lamovi k zvoleniu a vyjadril ochotu s ním spolupracovať „na neustálom posilňovaní našich socialistických záujmov“, informovali vtedy čínske médiá.

Napriek konkurenčným územným nárokom v Juhočínskom mori sa obe krajiny snažia naďalej prehlbovať hospodárske vzťahy s cieľom zmierniť dopady globálnych obchodných otrasov spôsobených clami amerického prezidenta Donalda Trumpa.
