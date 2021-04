Si Ťin-pching sa zúčastní na francúzsko-nemeckom klimatickom summite

Šanghaj 15. apríla (TASR) - Čínsky prezident sa zúčastní na piatkovom virtuálnom klimatickom summite s Nemeckom a Francúzskom, oznámil vo štvrtok Peking.



Správa prichádza v čase, keď do Číny pricestoval vyslanec amerického prezidenta pre otázky klímy John Kerry. Ako si všíma AFP, Si Ťin-pching sa ešte nevyjadril, či sa zúčastní aj na budúcotýždňovom medzinárodnom klimatickom summite, na ktorý ho pozval americký prezident Joe Biden.



Čínsky prezident sa na piatkovom francúzsko-nemeckom summite "zúčastní na pozvanie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona," priblížil Peking.



Kerryho rokovania s čínskymi predstaviteľmi, ktoré sa konajú v Šanghaji, potrvajú až do soboty. Podľa čínskej strany sa má hovoriť o posilnení spolupráce a o vyjasnení pozícií v oblasti boja proti globálnemu otepľovaniu. Hlavným rokovacím partnerom Johna Kerryho je hlavný čínsky klimatický vyjednávač Sie Čen-chua. S prezidentom Si Ťin-pchingom sa podľa AFP s najväčšou pravdepodobnosťou nestretne. Americký vyslanec však počas pobytu v Číne neposkytne vyjadrenia pre médiá. V sobotu odtiaľ odcestuje do Južnej Kórey.



Čína a USA sú najväčšími producentmi uhlíkových emisií, ktoré prispievajú k otepľovaniu planéty, a ich postoje sú preto kľúčové pre akékoľvek medzinárodné úsilie v tejto otázke. Na november je plánovaná ďalšia klimatická konferencia Organizácie Spojených národov COP 26, ktorá sa uskutoční v škótskom Glasgowe.



Vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom v posledných rokoch a mesiacoch vyostrili spory ohľadne obchodu, ľudských práv, Taiwanu či čínskych teritoriálnych nárokov v oblasti Juhočínskeho mora.