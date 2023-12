Si Ťin-pching sa stretol s vietnamským premiérom

Hanoj 13. decembra (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching sa stretol v stredu s vietnamským premiérom Phamom Minh Chinhom a predsedom Národného zhromaždenia Vuongom Dinh Hueom. Spravil tak počas druhého dňa svojej návštevy Hanoju zameranej na podporu vzťahov po tom, čo Vietnam nedávno pozdvihol svoje vzťahy so Spojenými štátmi a Japonskom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Si Ťin-pching sa v utorok stretol s lídrom vietnamskej vládnucej Komunistickej strany Nguyenom Phu Trongom. Spoločne ohlásili, že Čína a Vietnam budú pracovať na "komunite so spoločnou budúcnosťou", čo bolo vnímané ako diplomatický ústupok Pekingu.



Rovnakú frázu čínsky líder použil aj v stredu po stretnutí s Vuongom Dinh Hueom. "V ďalšej fáze musia obe strany posilniť spoluprácu v rôznych oblastiach vrátane legislatívy, aby prispeli k budovaniu komunity so spoločnou budúcnosťou," povedal Si Ťin-pching.



Vietnam sa v minulosti bránil používaniu tejto frázy. Teraz chcel upokojiť obavy Pekingu, ktorý znepokojilo, že Vietnam označil Spojené štáty a Japonsko za "komplexných strategických partnerov". Vietnam takto označuje najvyššiu úroveň diplomatických vzťahov s inou krajinou, píše AP.



Si Ťin-pching sa v stredu stretol aj s vietnamským prezidentom Vom Van Thuongom. Návštevu Vietnamu ukončí stretnutím s mladými vietnamskými a čínskymi akademikmi.



Vzťahy Vietnamu s Čínou sa v poslednom období zlepšili, na niektorých témach sa obe krajiny nezhodnú - napríklad v otázke územných nárokov na niektoré ostrovy v Juhočínskom mori. Čína je však najväčším obchodným partnerom Vietnamu, pričom export z Číny je pre vietnamský výrobný sektor kľúčový.