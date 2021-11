Si Ťin-pching uistil krajiny ASEAN-u, že ich Čína nechce šikanovať

Peking 22. novembra (TASR) - Čína nemá záujem o dominanciu v juhovýchodnej Ázii a svojich menších susedov nechce šikanovať, uviedol v pondelok čínsky prezident Si Ťin-pching v čase rastúceho napätia v Juhočínskom mori. Informovala o tom agentúra AP.



Hlava štátu ďalej v rámci svojho prejavu na zasadnutí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) avizovala, že členským krajinám ponúkne rozvojovú pomoc v hodnote dokopy 1,5 miliardy dolárov a zároveň im daruje 150 miliónov dávok proticovidových vakcín, priblížila agentúra DPA.



Čína nie je súčasťou ASEAN-u, na tomto virtuálnom summite sa však zúčastnila pri príležitosti 30. výročia nadviazania oficiálnych diplomatických vzťahov s týmto zoskupením.



"Čína sa rozhodne stavia proti hegemonizmu a mocenskej politike, chce udržiavať priateľské vzťahy so svojimi susedmi a spoločne pestovať trvalý mier v regióne – a rozhodne sa nebude usilovať o nastolenie hegemónie," povedal Si, ktorého cituje čínska tlačová agentúra Sinchua.



Filipíny minulý týždeň vo štvrtok obvinili plavidlá čínskej pobrežnej stráže z použitia vodných diel proti lodiam, ktoré dodávajú zásoby ich armáde v spornej oblasti Juhočínskeho mora, pripomína AP.



Filipínsky prezident Rodrigo Duterte tento incident spomenul a odsúdil počas svojho prejavu na konferencii, pričom vyzval Peking, aby rešpektoval dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve z roku 1982, ako aj rozhodnutie Stáleho rozhodcovského súdu (PCA) so sídlom v Haagu z roku 2016.



Táto medzinárodná súdna inštancia vtedy rozhodla, že Čína porušila medzinárodné námorné právo, keď spustila v sporných vodách výstavbu umelých ostrovov, ktoré zničili koralové útesy, narušili rybolov a ropný prieskum. Peking však toto rozhodnutie neuznal.



Čína si nárokuje takmer celé Juhočínske more a pravidelne namieta voči prítomnosti amerických síl v regióne. Na celé toto more alebo jeho časti si robí nároky ďalších päť krajín – Filipíny, Brunej, Indonézia, Malajzia a Vietnam.