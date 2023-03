Si Ťin-pching ukončil návštevu Ruska a odletel z Moskvy

Moskva 22. marca (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching odcestoval v stredu ráno z Moskvy a ukončil tak trojdňovú návštevu Ruska, počas ktorej absolvoval summit so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Krátko na to odišiel aj japonský premiér Fumio Kišida z Kyjeva. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.



Si Ťin-pching odletel z moskovského letiska Vnukovo po tom, čo ho vyprevadila čestná stráž, ktorá zahrala ruskú a čínsku hymnu.



Jeho návšteva Moskvy bola prejavom silnej politickej podpory ruskému prezidentovi, na ktorého vydal Medzinárodný trestný súd minulý týždeň zatýkací rozkaz pre deportáciu detí z Ukrajiny.



Si Ťin-pching počas pobytu v Moskve presadzoval čínsky mierový plán pre Ukrajinu, ktorý Západ už skôr zavrhol, a absolvoval so svojím ruským náprotivkom formálne a neformálne rokovania.



Prezidenti po nich vydali spoločnú deklaráciu, v ktorej sa zaviazali k ďalšej strategickej spolupráci, rozvoju spolupráce v energetickom sektore, high-tech priemysle a iných sférach a k rozšíreniu používania ich mien pri spoločnom obchode, aby tak znížili závislosť od Západu.



Prezidenti ďalej uviedli, že rozšíria vojenskú spoluprácu a budú častejšie spoločne vykonávať námorné a vzdušné hliadky. Nepadla však nijaká zmienka o dodávaní čínskych zbraní Rusku, čoho sa obávali Spojené štáty a západní spojenci.



V stredu ráno okrem toho opustil japonský premiér Kyjev, kam v utorok dorazil na vopred neohlásenú návštevu. Svojou cestou na Ukrajinu odvrátil časť pozornosti venovanej Si Ťin-pchingovej návšteve Ruska, uvádza AP.