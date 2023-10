Si Ťin-pching upozornil na kľúčovú úlohu žien v oblasti rodiny

Peking 30. októbra (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v pondelok povedal, že ženy zohrávajú kľúčovú úlohu a musia vytvoriť nový trend rodiny. Zdôraznil aj ich prínos pre rozvoj krajiny. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Prezident povedal, že úloha žien v spoločnosti bola jednou z tém rokovaní s novým vedením Celočínskej federácie žien, ktorá funguje v rámci komunistickej strany. Jeho vyjadrenia zverejnila čínska štátna tlačová agentúra Sinchua.



Odvedenie dobrej práce zo strany žien podľa prezidentových slov nemá spojitosť len s rozvojom samotných žien, no i s rodinnou harmóniou, spoločenskou harmóniou, rozvojom a pokrokom krajiny. Je preto potrebné aktívne kultivovať novú kultúru manželstva a rodičovstva a posilňovať vedenie mladých ľudí v oblasti názorov na manželstvo, rodenie detí a rodinu.



Javy ako finančne náročná starostlivosť o deti, prekážky v kariére, diskriminácia v oblasti pohlaví a neochota vstupovať do manželstva zabraňujú mnohým mladým Číňankám mať deti. Počet pôrodov je úzko spojený s tempom uzatvárania manželstiev, pretože pre slobodné matky je z dôvodu oficiálnych pravidiel náročné mať deti, píše Reuters.



Čína v januári tohto roka po prvý raz za šesť desaťročí hlásila pokles populácie a jej obyvateľstvo starne. Počet obyvateľov krajiny sa vlani znížil o približne 850.000.



Úrady v rôznych častiach tejto krajiny v posledných dvoch rokoch predstavujú opatrenia ma zvýšenie pôrodnosti v krajine. Zahŕňa to finančné stimuly a posilnenie v oblasti zariadení starostlivosti o deti.