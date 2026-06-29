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Si Ťin-pching v Pekingu privítal bieloruského prezidenta Lukašenka
Lukašenko naposledy navštívil Čínu v septembri 2025.
Autor TASR
Peking 29. júna (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching sa v pondelok v Pekingu stretol so svojím bieloruským náprotivkom Alexandrom Lukašenkom, uviedli štátne médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Čínska štátna televízia CCTV uviedla, že Si prijal Lukašenka v honosnej štátnej rezidencii Tiao-jü-tchaj, neposkytla však ďalšie podrobnosti.
Lukašenko, ktorý v Bielorusku autoritatívne vládne od roku 1994, povolil Moskve v roku 2022, aby cez Bielorusko spustila inváziu na Ukrajinu, poprel však priamu účasť vo vojne, pripomína AFP.
V decembri minulého roka bieloruský prezident oznámil, že v jeho krajine bola nasadená aj nová ruská balistická raketa stredného doletu Orešnik (Lieska) schopná niesť jadrovú hlavicu.
Čína sa od začiatku konfliktu prezentuje ako neutrálna strana, hoci spojenci Kyjeva už dlhodobo obviňujú Peking, že cvičí ruských vojakov.
Lukašenko naposledy navštívil Čínu v septembri 2025, keď sa v Pekingu zúčastnil na veľkolepej vojenskej prehliadke a v meste Tchien-ťin na summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS) - desaťčlenného zoskupenia, ktoré zahŕňa Bielorusko, Čínu, Indiu, Irán, Kazachstan, Kirgizsko, Pakistan, Rusko, Tadžikistan a Uzbekistan.
Čínska štátna televízia CCTV uviedla, že Si prijal Lukašenka v honosnej štátnej rezidencii Tiao-jü-tchaj, neposkytla však ďalšie podrobnosti.
Lukašenko, ktorý v Bielorusku autoritatívne vládne od roku 1994, povolil Moskve v roku 2022, aby cez Bielorusko spustila inváziu na Ukrajinu, poprel však priamu účasť vo vojne, pripomína AFP.
V decembri minulého roka bieloruský prezident oznámil, že v jeho krajine bola nasadená aj nová ruská balistická raketa stredného doletu Orešnik (Lieska) schopná niesť jadrovú hlavicu.
Čína sa od začiatku konfliktu prezentuje ako neutrálna strana, hoci spojenci Kyjeva už dlhodobo obviňujú Peking, že cvičí ruských vojakov.
Lukašenko naposledy navštívil Čínu v septembri 2025, keď sa v Pekingu zúčastnil na veľkolepej vojenskej prehliadke a v meste Tchien-ťin na summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS) - desaťčlenného zoskupenia, ktoré zahŕňa Bielorusko, Čínu, Indiu, Irán, Kazachstan, Kirgizsko, Pakistan, Rusko, Tadžikistan a Uzbekistan.