Si Ťin-pching varoval pred očierňovaním Číny pre vojnu na Ukrajine

Paríž 7. mája (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v pondelok varoval pred očierňovaním Číny v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a trval na tom, že Peking zohráva "pozitívnu úlohu" v snahách o nájdenie mierového riešenia ukrajinského konfliktu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Sme proti využívaniu krízy na Ukrajine na obviňovanie a očierňovanie tretích krajín a podnecovanie novej studenej vojny," povedal Si Ťin-pching na spoločnej tlačovej konferencii s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.



"Tento požiar nesledujeme z boku, vždy sme zohrávali pozitívnu úlohu v dosahovaní mieru," dodal čínsky líder.



Macron na spoločnej tlačovej konferencii v pondelok večer uviedol, že víta prisľúb Číny, že nebude Rusku dodávať zbrane. Zároveň vyjadril pochybnosti z možných dodávok technológií s dvojitým využitím.



"Vítame prísľuby čínskych úradov, že sa zdržia predávania zbraní Moskve a budú prísne kontrolovať vývoz technológií s dvojakým využitím," uviedol Macron. Upozornil však na to, že tieto technológie možno využiť aj na vojenské účely, a poukázal na "informácie" o porušeniach, ktorých sa údajne v tejto oblasti dopustili niektoré čínske firmy.



Obe strany tiež vyzvali na prímerie počas letných olympijských hier, ktoré sa budú konať v Paríži. "Svet je dnes ďaleko od toho, aby bol pokojný. Ako člen Bezpečnostnej rady OSN a zodpovedná krajina vyzýva Čína spolu s Francúzskom na prímerie počas olympijských hier v Paríži," uviedol Si Ťin-pching po boku Macrona.



Pozastavenie vojenských konfliktov počas konania olympijských hier je dlho pretrvávajúca tradícia, pripomína agentúra Reuters.



Macron sa spolu predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou snažil v pondelok počas summitu v Paríži zatlačiť na čínskeho prezidenta, aby využil svoj vplyv na zastavenie vojny na Ukrajine.



Čína v posledných rokoch posilnila obchodné a vojenské vzťahy s Ruskom, pričom USA a jej spojenci na obe krajiny uvrhli sankcie, ktorým čelí predovšetkým Moskva za inváziu na Ukrajinu v roku 2022.



Macron však uviedol, že dúfa, že nadchádzajúca návšteva ruského prezidenta Vladimira Putina v Číne pomôže zhodnotiť mierové vyhliadky.



Dvojdňová návšteva Francúzska je prvou cestou Si Ťin-pchinga do Európy za uplynulých päť rokov, pričom okrem Francúzska zavíta i do Srbska a Maďarska.