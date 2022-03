Si Ťin-pching vyzval na „maximálnu zdržanlivosť“ ohľadom invázie Ruska

Na archívnej snímke čínsky prezident Si Ťin-pching (vľavo) a ruský prezident Vladimir Putin počas stretnutia v Moskve. Foto: TASR/AP

Berlín/Paríž/Peking 8. marca (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz a francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok diskutovali s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom o situácii na Ukrajine s cieľom podporiť diplomatické úsilie o ukončenie vojny. Postoj Pekingu je však stále rezervovaný a krajina naďalej nechce odsúdiť kroky Ruska. Namiesto toho vyzýva na. TASR o tom informovala na základe informácií od agentúr AFP, DPA a Reuters.Traja štátnici spolu viedli virtuálne rokovanie prostredníctvom videohovoru. Čínsky prezident Si Ťin-pching v utorok naliehal nav súvislosti s Ukrajinou, aj keď počas videosummitu označil krízu zaČína však naďalej stojí za svojímRuskom a naďalej odmieta odsúdiť vojenskú inváziu na Ukrajinu. Čínska štátna televízia CCTV uviedla, že Si Ťin-pching vyzval Moskvu a Kyjev,Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien sa v utorok tiež nevyjadril konkrétne, pokiaľ ide o nádeje západných lídrov, že by Čína so svojím vplyvom na Rusko mohla zohrávať sprostredkovateľskú úlohu, napísala DPA.povedal Čao bez uvedenia podrobností.Čínska štátna televízia v tejto súvislosti odvysielala vyjadrenia tamojších zahraničnopolitických expertov, ktorí poukázali na to, že Čína so svojouRuska nie je neutrálna, a preto nie je vhodná ako sprostredkovateľ urovnania konfliktu.