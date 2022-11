Si Ťin-pching vyzval na zlepšenie vzťahov s Austráliou

Nusa Dua 15. novembra (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching po utorkovom stretnutí s austrálskym premiérom Anthonym Albanesem na indonézskom ostrove Bali vyzval na zlepšenie a rozvoj vzťahov s Austráliou. Išlo o prvé oficiálne stretnutie lídrov oboch krajín po viac ako piatich rokoch. TASR o tom informovala na základe správy agentúry AFP.



"Mali by sme zlepšovať, udržiavať a rozvíjať naše vzťahy, pretože sú v súlade so základnými záujmami obyvateľov oboch krajín," povedal Si Ťin-pching.



Albanese toto stretnutie označil za "pozitívne a konštruktívne". Povedal, že s čínskym prezidentom diskutovali o obchodných a konzulárnych otázkach, ako aj o otázkach dodržiavania ľudských práv, píše agentúra Reuters.



"Austrália sa snaží o stabilné vzťahy s Čínou. Musíme zvládnuť veľké rozdiely, avšak vždy na tom budeme lepšie, keď budeme viesť dialóg a budeme schopní hovoriť konštruktívne a relevantne, ale aj úprimne," povedal Albanese.



Hoci rozhovor trval len 32 minút a konal sa popri dvojdňovom summite skupiny G20 na Bali, podľa AFP signalizoval veľký posun v rámci diplomatických kontaktov medzi Pekingom a Canberrou.



Lídri Austrálie a Číny mali krátke stretnutie počas summitu G20 aj v roku 2019 v Japonsku. Vtedajší austrálsky premiér Scott Morrison sa stretol so Si Ťin-pchingom. Oficiálne stretnutie najvyšších predstaviteľov oboch krajín sa však neuskutočnilo už päť rokov. Len v júni sa pritom po dvoch rokoch obnovil ich kontakt na úrovni ministrov.



Čína je najväčším obchodným partnerom Austrálie, ich bilaterálne vzťahy sa však v uplynulých rokoch zhoršovali. Dôvodom boli napríklad spory o vplyve a správaní sa Číny v tichomorskom regióne či výzvy Austrálie na medzinárodné vyšetrenie pôvodu koronavírusovej pandémie, čo viedlo k uvaleniu obchodných sankcií zo strany Číny.