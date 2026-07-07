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Si Ťin-pching vyzval záchranárov na maximálne úsilie pri záplavách
V centrálnej provincii Chu-pej zasiahli viaceré oblasti silné búrky sprevádzané prudkým vetrom, ktoré si vyžiadali 11 obetí a jednu nezvestnú osobu, uviedla štátna tlačová agentúra Sinchua.
Autor TASR
Peking 7. júla (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v utorok vyzval na „maximálne úsilie“ pri záchranných operáciách po tom, ako búrky v strednej a južnej časti krajiny spôsobili záplavy, v dôsledku čoho zahynulo najmenej 15 ľudí, deväť je nezvestných a stovky utrpeli zranenia. Desaťtisíce obyvateľov úrady evakuovali. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Si zdôraznil „potrebu vynaložiť maximálne úsilie pri organizovaní núdzových záchranných operácií, ošetrovaní zranených a presídľovaní zasiahnutých obyvateľov, ako aj pri účinnom zavádzaní opatrení na prevenciu katastrof a odstraňovanie ich následkov“, uviedla štátna televízia CCTV.
V centrálnej provincii Chu-pej zasiahli viaceré oblasti silné búrky sprevádzané prudkým vetrom, ktoré si vyžiadali 11 obetí a jednu nezvestnú osobu, uviedla štátna tlačová agentúra Sinchua.
Ďalší štyria ľudia zahynuli a osem je nezvestných v južnej provincii Kuang-si, ktorú tiež trápi extrémne počasie, informovala CCTV.
Intenzívne dažde a rozsiahle záplavy priniesol tajfún Maysak. Úrady v Nan-ningu, hlavnom meste provincie Kuang-si, zvýšili povodňovú pohotovosť na najvyšší stupeň po tom, ako prívalové dažde pretrhli hrádzu. V iných častiach regiónu zase voda zatopila domy a autá.
Vedci varujú, že intenzita a frekvencia extrémnych prejavov počasia vo svete bude narastať, keďže sa planéta v dôsledku emisií skleníkových plynov naďalej otepľuje.
Čína je najväčším producentom emisií skleníkových plynov na svete, zároveň však patrí medzi lídrov v oblasti obnoviteľnej energie a jej cieľom je dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2060.
Si zdôraznil „potrebu vynaložiť maximálne úsilie pri organizovaní núdzových záchranných operácií, ošetrovaní zranených a presídľovaní zasiahnutých obyvateľov, ako aj pri účinnom zavádzaní opatrení na prevenciu katastrof a odstraňovanie ich následkov“, uviedla štátna televízia CCTV.
V centrálnej provincii Chu-pej zasiahli viaceré oblasti silné búrky sprevádzané prudkým vetrom, ktoré si vyžiadali 11 obetí a jednu nezvestnú osobu, uviedla štátna tlačová agentúra Sinchua.
Ďalší štyria ľudia zahynuli a osem je nezvestných v južnej provincii Kuang-si, ktorú tiež trápi extrémne počasie, informovala CCTV.
Intenzívne dažde a rozsiahle záplavy priniesol tajfún Maysak. Úrady v Nan-ningu, hlavnom meste provincie Kuang-si, zvýšili povodňovú pohotovosť na najvyšší stupeň po tom, ako prívalové dažde pretrhli hrádzu. V iných častiach regiónu zase voda zatopila domy a autá.
Vedci varujú, že intenzita a frekvencia extrémnych prejavov počasia vo svete bude narastať, keďže sa planéta v dôsledku emisií skleníkových plynov naďalej otepľuje.
Čína je najväčším producentom emisií skleníkových plynov na svete, zároveň však patrí medzi lídrov v oblasti obnoviteľnej energie a jej cieľom je dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2060.