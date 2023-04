Si Ťin-pching vyzýva na vyššiu úroveň vzťahov so Severnou Kóreou

Peking/Pchjongjang 18. apríla (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching bude presadzovať "vyššiu úroveň" vzťahov s Pchjongjangom. Informovali o tom v utorok severokórejské médiá. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Tradičné priateľstvo Číny a KĽDR odoláva dlho skúškam, ktoré vznikajú v dôsledku zmenenej medzinárodnej situácie," uviedol Si Ťin-pching v správe adresovanej severokórejskému lídrovi Kim Čong-un. Dodal, že medzinárodná a regionálna situácia sa zásadným a komplikovaným spôsobom menia.



Severokórejské média zverejnili správu čínskeho prezidenta len niekoľko hodín pred tým, ako ministri zahraničných vecí skupiny G7 vyzvali Pchjongjang, aby sa zdržal ďalších jadrových testov a skúšok balistických rakiet, inak bude čeliť ráznej odpovedi.



KĽDR totiž tento rok vykonala sériu zbraňových skúšok, ktoré má zakázané, a odpálila počas nich aj niekoľko medzikontinentálnych balistických striel. Minulý týždeň Pchjongjang tiež ohlásil úspešný test novej medzikontinentálnej balistickej rakety na pevné palivo, ktorá má podľa neho radikálne zvýšiť schopnosť jadrového protiútoku.



Čína je dlhoročný zmluvný partner a ekonomický podporovateľ Severnej Kórey. Ich vzťah sa formoval predovšetkým počas kórejskej vojny, keď Mao Ce-tung poslal milióny "dobrovoľníkov" do boja so silami OSN vedenými Spojenými štátmi. Vzťahy Pekingu a Pchjongjangu v uplynulých rokoch kolísali, no zlyhanie rokovaní medzi Severnou Kóreou a Spojenými štátmi ich upevnilo.