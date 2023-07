Si Ťin-pching zablahoželal Mirzijojevovi k opätovnému zvoleniu

Peking 10. júla (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v pondelok telefonicky zablahoželal uzbeckému kolegovi Šavkatovi Mirzijojevovi k získaniu tretieho funkčného obdobia na čele tejto stredoázijskej krajiny. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na pekinské štátne médiá.



"Si Ťin-pching zdôraznil, že čínsko-uzbecké vzťahy dosiahli v uplynulých rokoch pod naším spoločným vedením prelomový rozvoj, pričom spolupráca sa komplexne posilnila v rôznych oblastiach," uviedla stanica CCTV. Si Mirzijojevovi ďalej povedal, že si "veľmi váži dobré pracovné vzťahy a osobné priateľstvo".



"Som ochotný spolupracovať s vami na podpore nepretržitého rozvoja komplexného strategického partnerstva medzi Čínou a Uzbekistanom a vniesť nový impulz do budovania čínsko-uzbeckého spoločenstva so spoločnou budúcnosťou," povedal Si.



Mirzijojev bude po víťazstve v nedeľňajších voľbách úradovať najmenej do roku 2030. Mal troch prevažne neznámych protikandidátov a získal zhruba 87 percent hlasov.



Predčasné voľby vyhlásili po aprílovom referende o zmene ústavy, ktoré mu zaistilo možnosť uchádzať sa o ďalšie dve funkčné obdobia. Ich trvanie zároveň predĺžili z piatich na sedem rokov.



Tento 65-ročný líder prisľúbil otvoriť Uzbekistan, ktorý je bohatý na zásoby zemného plynu, zahraničným investíciám a cestovnému ruchu, ako aj uskutočniť kľúčové domáce reformy.



Čína obnovila úsilie o rozsiahle infraštruktúrne projekty v Strednej Ázii. V máji Si hostil Mirzijojeva a ďalších stredoázijských lídrov na summite v meste Si-an. Čínsky líder vtedy uviedol, že tieto krajiny musia "naplno rozvinúť potenciál tradičnej spolupráce v oblasti hospodárstva, obchodu, priemyselných kapacít, energetiky a dopravy".