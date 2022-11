Si Ťin-pching:Scholzova návšteva Pekingu prehĺbi spoluprácu s Nemeckom

Peking 4. novembra (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v piatok povedal, že návšteva nemeckého spolkového kancelára Olafa Scholza v Pekingu "prehĺbi" spoluprácu medzi Čínou a Nemeckom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Čína vyjadrila presvedčenie, že návšteva posilní vzájomné porozumenie a dôveru, prehĺbi praktickú spoluprácu vo viacerých oblastiach a vytvorí plány na ďalší rozvoj vzťahov medzi Čínou a Nemeckom, uviedla čínska televízia CCTV.



Scholz povedal, že aj Nemecko sa usiluje "naďalej rozvíjať" hospodársku spoluprácu s Čínou. Takisto však priznal, že on a čínsky prezident majú na záležitosti "rozdielne pohľady", píše AFP.



Spolkový kancelár do Pekingu pricestoval v piatok s cieľom podporiť hospodárske vzťahy. Jeho cesta do tejto krajiny však vyvolala vlnu kritiky, pripomína AFP.



Scholz ešte pred odletom povedal, že sa v rozhovoroch s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom nebude vyhýbať ani náročným témam.