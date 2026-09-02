< sekcia Zahraničie
Si Ťin-pching:Treba odmietnuť vonkajšie zasahovanie na Blízkom východe
Čínsky líder je na prvej návšteve Egypta za posledných desať rokov, pričom Peking sa podľa AFP snaží na pozadí vojny medzi Spojenými štátmi a Iránom posilniť svoju pozíciu v regióne.
Autor TASR
Peking/Káhira 2. septembra (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching povedal v stredu svojmu egyptskému náprotivku Abdalovi Fattáhovi Sísímu, že je potrebné postaviť sa proti „vonkajšiemu zasahovaniu“ na Blízkom východe. Čínske médiá o tom informovali po stretnutí prezidentov v Káhire, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Musíme presadzovať zásadu, že obyvatelia Blízkeho východu sú sami pánmi svojich záležitostí, musíme sa stavať proti vonkajšiemu zasahovaniu a podporovať krajiny regiónu pri posilňovaní dialógu o mieria bezpečnosti,“ vyhlásil Si podľa čínskej tlačovej agentúry Sinchua.
Čínsky líder je na prvej návšteve Egypta za posledných desať rokov, pričom Peking sa podľa AFP snaží na pozadí vojny medzi Spojenými štátmi a Iránom posilniť svoju pozíciu v regióne.
USA minulý mesiac vyhlásili, že Irán ekonomicky izolujú, pričom pohrozili rozšírením sankcií, ktoré by mohli okrem iného zasiahnuť aj čínske banky.
Peking tento krok USA kritizoval a uviedol, že americké „sankcie a nátlak“ konflikt na Blízkom východe nevyriešia.
Si na stretnutí so Sísím tiež povedal, že Peking je ochotný pomôcť chrániť námornú dopravu v tejto energeticky bohatej oblasti, ktorá sa ocitla v chaose po vypuknutí vojny v Iráne.
„Čína je pripravená pracovať s krajinami v tomto regióne na zaistení bezpečnosti medzinárodných dopravných trás, na podpore rozvojovej spolupráce... a eliminovaní podmienok, ktoré vytvárajú živnú pôdu pre konflikty,“ uviedol čínsky prezident.
Prezidenti Číny a Egypta podľa vyhlásenia Sísího kancelárie poukázali na nevyhnutnosť diplomatického riešenia konfliktu s cieľom dosiahnuť komplexnú dohodu o ukončení vojny medzi USA a Iránom.
Okrem toho hlavy štátov podpísali dohodu o spustení tretej fázy egyptsko-čínskej priemyselnej zóny pri Suezskom prieplave, v ktorej už pôsobí 200 spoločností, pričom investície dosahujú približne štyri miliardy dolárov.
„Musíme presadzovať zásadu, že obyvatelia Blízkeho východu sú sami pánmi svojich záležitostí, musíme sa stavať proti vonkajšiemu zasahovaniu a podporovať krajiny regiónu pri posilňovaní dialógu o mieria bezpečnosti,“ vyhlásil Si podľa čínskej tlačovej agentúry Sinchua.
Čínsky líder je na prvej návšteve Egypta za posledných desať rokov, pričom Peking sa podľa AFP snaží na pozadí vojny medzi Spojenými štátmi a Iránom posilniť svoju pozíciu v regióne.
USA minulý mesiac vyhlásili, že Irán ekonomicky izolujú, pričom pohrozili rozšírením sankcií, ktoré by mohli okrem iného zasiahnuť aj čínske banky.
Peking tento krok USA kritizoval a uviedol, že americké „sankcie a nátlak“ konflikt na Blízkom východe nevyriešia.
Si na stretnutí so Sísím tiež povedal, že Peking je ochotný pomôcť chrániť námornú dopravu v tejto energeticky bohatej oblasti, ktorá sa ocitla v chaose po vypuknutí vojny v Iráne.
„Čína je pripravená pracovať s krajinami v tomto regióne na zaistení bezpečnosti medzinárodných dopravných trás, na podpore rozvojovej spolupráce... a eliminovaní podmienok, ktoré vytvárajú živnú pôdu pre konflikty,“ uviedol čínsky prezident.
Prezidenti Číny a Egypta podľa vyhlásenia Sísího kancelárie poukázali na nevyhnutnosť diplomatického riešenia konfliktu s cieľom dosiahnuť komplexnú dohodu o ukončení vojny medzi USA a Iránom.
Okrem toho hlavy štátov podpísali dohodu o spustení tretej fázy egyptsko-čínskej priemyselnej zóny pri Suezskom prieplave, v ktorej už pôsobí 200 spoločností, pričom investície dosahujú približne štyri miliardy dolárov.