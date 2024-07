Si Ťin-pching:Veľmoci by mali obnoviť rokovania Ruska a Ukrajiny

Peking 8. júla (TASR) - Svetové mocnosti by mali pomôcť Rusku a Ukrajine obnoviť priame mierové rokovania. Povedal to v pondelok čínsky prezident Si Ťin-pching maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi, ktorý je na návšteve Číny, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



"Medzinárodné spoločenstvo by malo vytvoriť podmienky a poskytnúť pomoc obom stranám, aby prišlo k obnoveniu priameho dialógu a rokovaní," povedal čínsky líder. "Len vtedy, keď všetky veľké mocnosti uplatnia pozitívnu energiu namiesto negatívnej, môže v tomto konflikte čoskoro nastať počiatok prímeria," dodal.



Podľa čínskej štátnej televíznej stanice CCTV boli rokovania lídrov zamerané na "hĺbkovú komunikáciu krízy na Ukrajine". "Si Ťin-pching ocenil snahu Orbána presadzovať politické riešenie ukrajinskej krízy, pričom rozvinul názory a návrhy Číny," uviedla CCTV.



Čínsky prezident zároveň poukázal na to, že je v záujme všetkých strán čo najskôr zastaviť boje a hľadať politické riešenie. Vyzval tiež na dodržiavanie princípov, ktoré pomôžu čo najskôr upokojiť situáciu na Ukrajine.



Orbán vycestoval do Číny po nečakaných minulotýždňových návštevách na Ukrajine a v Rusku. Svoju cestu do Pekingu označil za "mierovú misiu 3.0". Počas návštevy čínskej metropoly zároveň vyhlásil Čínu za kľúčovú mocnosť pri vytváraní podmienok pre mier na Ukrajine.



Maďarský premiér v pondelok na sociálnej sieti Instagram oznámil, že mieri aj do Washingtonu, dopĺňa tlačová agentúra Reuters. Vo Washingtone sa pritom v utorok začne samit NATO, ktorý sa bude zaoberať predovšetkým vojnou na Ukrajine.



Orbán minulý týždeň v piatok navštívil Moskvu, kde ho prijal ruský prezident Vladimir Putin, ktorého krajina už viac ako dva roky vedie vojnu proti Ukrajine. Za túto cestu si vyslúžil kritiku od predstaviteľov Európskej únie, pretože Maďarsko len 1. júla prevzalo polročné predsedníctvo v Rade EÚ. V Kyjeve bol Orbán v utorok a stretol sa tam s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.