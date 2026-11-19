< sekcia Zahraničie
Si, Trump a Putin vystúpili na summite APEC, čaká ich schôdzka
Summit otvoril Si príhovorom, v ktorom v narážke na Trumpovu obchodnú politiku vyhlásil, že spolupráca v ázijsko-tichomorskom musí byť otvorená a integrovaná.
Autor TASR
Šen-čen 19. novembra (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching, americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin v tomto poradí vo štvrtok vystúpili s prejavmi na summite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v čínskom Šen-čene. O 7.30 h SEČ ich na okraj summitu čaká trojstranné stretnutie, počas ktorého majú diskutovať o jadrovom odzbrojení a vojnách na Ukrajine a v Iráne. Informoval o tom denník Financial Times, píše TASR.
Summit otvoril Si príhovorom, v ktorom v narážke na Trumpovu obchodnú politiku vyhlásil, že spolupráca v ázijsko-tichomorskom musí byť otvorená a integrovaná. Svet podľa neho prechádza zmenami, „aké sa za posledné storočie nevyskytli“. Vyslovil sa aj za vytvorenie „čestného, spravodlivého a nediskriminačného prostredia“.
Trump podľa agentúry Reuters vo svojom prejave povedal, že Spojené štáty sú už stovky rokov tichomorskou veľmocou a budú naďalej podporovať rast, stabilitu, suverenitu, prosperitu a mier v celom regióne.
V súvislosti s umelou inteligenciou (AI), ktorú jeho administratíva označuje termínom superinteligencia, uviedol, že je „takmer úplne v poriadku“, ale má aj určité negatívne prvky, pri ktorých zvládaní treba byť veľmi opatrný. USA sú však podľa Trumpa proti akejkoľvek forme „globalistickej regulácie“ AI a snahám o jej kontrolovanie či obmedzovanie.
V rozhovore pre Fox News Trump tiež povedal, že so Si Ťin-pchingom počas stredajšej večere krátko hovoril o odchode Jensena Huanga z vedenia spoločnosti Nvidia. Huang minulý týždeň odstúpil z funkcií generálneho riaditeľa a prezidenta po zistení, že mal niekoľko mimomanželských pomerov vrátane aféry s čínskou podnikateľkou Alice Huangovou, ktorú americké úrady podozrievajú z toho, že je špiónkou čínskej vlády.
Putin, ktorý sa zúčastňuje na summit APEC prvýkrát od roku 2017, vo svojej reči podľa agentúry TASS vyhlásil, že Rusko patrí z hľadiska parity kúpnej sily medzi popredné svetové ekonomiky, realizuje zásadné reformy vo svojom hospodárstve a jeho strategickou prioritou je rozvíjať konštruktívne partnerstvo s krajinami v ázijsko-tichomorskej oblasti, ktorej je neoddeliteľnou súčasťou. Podľa Reuters dodal, že parteri sa môžu na Rusko vždy spoľahnúť.
Summit otvoril Si príhovorom, v ktorom v narážke na Trumpovu obchodnú politiku vyhlásil, že spolupráca v ázijsko-tichomorskom musí byť otvorená a integrovaná. Svet podľa neho prechádza zmenami, „aké sa za posledné storočie nevyskytli“. Vyslovil sa aj za vytvorenie „čestného, spravodlivého a nediskriminačného prostredia“.
Trump podľa agentúry Reuters vo svojom prejave povedal, že Spojené štáty sú už stovky rokov tichomorskou veľmocou a budú naďalej podporovať rast, stabilitu, suverenitu, prosperitu a mier v celom regióne.
V súvislosti s umelou inteligenciou (AI), ktorú jeho administratíva označuje termínom superinteligencia, uviedol, že je „takmer úplne v poriadku“, ale má aj určité negatívne prvky, pri ktorých zvládaní treba byť veľmi opatrný. USA sú však podľa Trumpa proti akejkoľvek forme „globalistickej regulácie“ AI a snahám o jej kontrolovanie či obmedzovanie.
V rozhovore pre Fox News Trump tiež povedal, že so Si Ťin-pchingom počas stredajšej večere krátko hovoril o odchode Jensena Huanga z vedenia spoločnosti Nvidia. Huang minulý týždeň odstúpil z funkcií generálneho riaditeľa a prezidenta po zistení, že mal niekoľko mimomanželských pomerov vrátane aféry s čínskou podnikateľkou Alice Huangovou, ktorú americké úrady podozrievajú z toho, že je špiónkou čínskej vlády.
Putin, ktorý sa zúčastňuje na summit APEC prvýkrát od roku 2017, vo svojej reči podľa agentúry TASS vyhlásil, že Rusko patrí z hľadiska parity kúpnej sily medzi popredné svetové ekonomiky, realizuje zásadné reformy vo svojom hospodárstve a jeho strategickou prioritou je rozvíjať konštruktívne partnerstvo s krajinami v ázijsko-tichomorskej oblasti, ktorej je neoddeliteľnou súčasťou. Podľa Reuters dodal, že parteri sa môžu na Rusko vždy spoľahnúť.