Si: Väzby USA a Číny sú najdôležitejším bilaterálnym vzťahom na svete
Trump a Si už vo štvrtok absolvovali spoločné rokovanie, ktoré trvalo dve hodiny. V piatok budú opätovne rokovať pri čaji a počas obeda.
Peking 14. mája (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching vo štvrtok privítal amerického prezidenta Donalda Trumpa na štátnej večeri v Pekingu. Pri tejto príležitosti vyhlásil, že obaja lídri veria v to, že väzby medzi USA a Čínou predstavujú najdôležitejší bilaterálny vzťah na svete. Trump zároveň Siho a jeho manželku pozval na návštevu Bieleho domu. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a AP.
„Obaja veríme, že väzby medzi Čínou a USA sú najdôležitejším bilaterálnym vzťahom na svete. Musíme zabezpečiť, aby fungoval, a nikdy ho nesmieme pokaziť,“ povedal Si. „Dosiahnutie veľkého oživenia čínskeho národa a snaha o to, aby Amerika bola opäť veľká, môžu ísť ruka v ruke. Čína aj USA môžu na spolupráci získať a na konfrontácii stratiť; mali by byť skôr partnermi ako rivalmi,“ deklaroval čínsky prezident.
Šéf Bieleho domu sa mu poďakoval za veľkolepé privítanie v Pekingu. Rokovania so Sim opísal ako „nesmierne pozitívne“ a uviedol, že všetko, o čom diskutovali, bolo „v prospech Spojených štátov aj Číny“.
„Je mi cťou pozvať vás a pani Pcheng na návštevu Bieleho domu 24. septembra a tešíme sa na to,“ dodal.
Trump a Si už vo štvrtok absolvovali spoločné rokovanie, ktoré trvalo dve hodiny. V piatok budú opätovne rokovať pri čaji a počas obeda.
