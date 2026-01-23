< sekcia Zahraničie
Si vyzval štáty na ochranu úlohy OSN v medzinárodných vzťahoch
Krátko pred výzvou čínskeho prezidenta americký prezident Donald Trump vo štvrtok vo švajčiarskom Davose podpisom Charty založil tzv. Radu mieru.
Autor TASR
Peking 23. januára (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v piatok vyzval krajiny na ochranu „ústrednej úlohy“ Organizácie Spojených národov (OSN) v medzinárodných vzťahoch. V telefonickom rozhovore s brazílskym prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom zároveň apeloval na spoluprácu pri obrane medzinárodných pravidiel, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Krátko pred výzvou čínskeho prezidenta americký prezident Donald Trump vo štvrtok vo švajčiarskom Davose podpisom Charty založil tzv. Radu mieru. Pôvodne mala dohliadať na obnovu Pásma Gazy, jej mandát však podľa dostupných dokumentov nie je obmedzený len na palestínske územie. Vyvolalo to obavy, že Spojené štáty sa usilujú vytvoriť štruktúru, ktorá by mohla konkurovať OSN.
Čína aj Brazília dostali pozvanie do tejto novej iniciatívy, ani jedna zatiaľ nepotvrdila svoju účasť. Si počas rozhovoru s Lulom zdôraznil, že v súčasnej „búrlivej“ medzinárodnej situácii sú Čína a Brazília „konštruktívnymi silami pri udržiavaní mieru a stability vo svete“.
Krajiny by „mali by pevne stáť na správnej strane dejín... a spoločne presadzovať ústrednú úlohu OSN, ako aj medzinárodnú spravodlivosť,“ povedal Si podľa čínskej štátnej televízie CCTV.
Pochybnosti o zámere Rady mieru vyjadrili na mimoriadnom summite v Bruseli aj viacerí lídri Európskej únie. Podľa predsedu Európskej rady Antónia Costu sa týkajú najmä rozsahu jej pôsobnosti, spôsobu riadenia a zlučiteľnosti s Chartou OSN.
Krátko pred výzvou čínskeho prezidenta americký prezident Donald Trump vo štvrtok vo švajčiarskom Davose podpisom Charty založil tzv. Radu mieru. Pôvodne mala dohliadať na obnovu Pásma Gazy, jej mandát však podľa dostupných dokumentov nie je obmedzený len na palestínske územie. Vyvolalo to obavy, že Spojené štáty sa usilujú vytvoriť štruktúru, ktorá by mohla konkurovať OSN.
Čína aj Brazília dostali pozvanie do tejto novej iniciatívy, ani jedna zatiaľ nepotvrdila svoju účasť. Si počas rozhovoru s Lulom zdôraznil, že v súčasnej „búrlivej“ medzinárodnej situácii sú Čína a Brazília „konštruktívnymi silami pri udržiavaní mieru a stability vo svete“.
Krajiny by „mali by pevne stáť na správnej strane dejín... a spoločne presadzovať ústrednú úlohu OSN, ako aj medzinárodnú spravodlivosť,“ povedal Si podľa čínskej štátnej televízie CCTV.
Pochybnosti o zámere Rady mieru vyjadrili na mimoriadnom summite v Bruseli aj viacerí lídri Európskej únie. Podľa predsedu Európskej rady Antónia Costu sa týkajú najmä rozsahu jej pôsobnosti, spôsobu riadenia a zlučiteľnosti s Chartou OSN.