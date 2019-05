Merkelová sa nepridala k iniciatíve o zmenách klímy

Nemecko sa snaží do roku 2050 znížiť emisie skleníkových plynov o 80-95 percent v porovnaní s hodnotami v roku 1995. Iniciatíva vedená Francúzskom žiada ich úplné zníženie.

Sibiu 9. mája (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa vo štvrtok rozhodla, že sa nepridá k iniciatíve francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a ďalších krajín, ktorej cieľom je prijatie ambicióznejších cieľov v oblasti klimatických zmien. Informovala o tom agentúra DPA.



Merkelová na neformálnom summite Európskej únie v rumunskom meste Sibiu uviedla, že Nemecko sa nemôže pripojiť k iniciatíve, pretože jeho ciele v oblasti klímy v období do roku 2050 sa líšia od cieľov ostatných krajín. Kancelárka však podľa DPA súhlasila s niektorými bodmi iniciatívy a navrhla opatrenia, ktoré umožnia stanoviť jednotné ceny za emisie skleníkových plynov.



Nemecko sa snaží do roku 2050 znížiť emisie skleníkových plynov o 80-95 percent v porovnaní s hodnotami v roku 1995. Iniciatíva vedená Francúzskom žiada ich úplné zníženie.



Iniciatívu zatiaľ podporili okrem Francúzska aj Belgicko, Dánsko, Holandsko, Luxembursko, Portugalsko, Španielsko a Švédsko.



Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker takisto vyjadril súhlas s iniciatívou. Členské krajiny EÚ by sa podľa jeho slov mali sústrediť na plnenie krátkodobých klimatických cieľov pred tým, ako si vytýčia náročnejšie dlhodobé ciele.