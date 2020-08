Sicília hrozí Rímu žalobou, ak nevykoná dekrét o vyhostení migrantov

Rím 24. augusta (TASR) - Šéf regionálnej sicílskej vlády Nello Musumeci v pondelok pohrozil talianskej vláde, že podnikne právne kroky, ak nedôjde k vykonaniu jeho dekrétu, na základe ktorého by mali byť z ostrova hromadne vyhostení všetci žiadateľa o azyl. Informovala o tom agentúra DPA.



Na základe tohto dekrétu, ktorý bol vydaný v nedeľu, by sa mali všetky sicílske prijímacie strediská do pondelňajšej polnoci vyprázdniť, pričom migrantov, ktorí sa tam nachádzajú, by mali premiestniť inam v rámci Talianska alebo Európy. Dekrét takisto zakazuje prijať ďalších migrantov prichádzajúcich po mori.



Talianske ministerstvo vnútra však v pondelok tento dekrét označilo za nevykonateľný.



"Ak zodpovedné orgány, ktoré by mali tento dekrét vykonať, tak nespravia... budeme mať len jednu možnosť, a to obrátiť sa na súdy," povedal Musumeci na tlačovej konferencii. Ak však vláda v Ríme bude súhlasiť s požiadavkami Sicílie, Musumeci je ochotný dať jej predstaviteľom "dva, tri, či osem dní" navyše.



Musumeci vydanie dekrétu zdôvodnil obavami zo šírenia nákazy novým koronavírusom. Preplnené prijímacie strediská pre migrantov predstavujú totiž podľa jeho slov vysoké riziko nákazy.



Ministerstvo však uviedlo, že zo Sicílie bolo od júla presunutých už približne 3500 migrantov. Od augusta navyše všetkých migrantov prichádzajúcich po mori úrady testujú na prítomnosť koronavírusu. Ministerstvo dodalo, že "sa vždy snažilo znížiť dosah silného migračného tlaku na Sicíliu", ktorý spôsobil prudký nárast migrantov prichádzajúcich z Tuniska.



Na Sicíliu prišlo v júli po mori 7067 migrantov a v prvej polovici augusta viac než 3000, pričom vlani v júli evidovali 1088 nových migrantov a v auguste 1268.